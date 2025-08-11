Veszély
10 órája
Baleset a 62-es úton!
Székesfehérvár és Dunaújváros között, Mélykútnál baleset történt a 62-es számú úton.
Egyelőre még nem megerősített információk szerint egy kamion és egy furgon ütközött össze. A baleset miatt a forgalom jelenleg félpályán halad, emiatt torlódásra és lassabb haladásra lehet számítani az érintett szakaszon. A hatóságok a helyszínen dolgoznak, hogy a forgalmat mielőbb helyreállítsák. Fokozott óvatossággal közelítsék meg a baleset helyszínét.
