Veszély

10 órája

Baleset a 62-es úton!

Címkék#Dunaújváros#Mélykút#baleset#Székesfehérvár

Székesfehérvár és Dunaújváros között, Mélykútnál baleset történt a 62-es számú úton.

Duol.hu

Egyelőre még nem megerősített információk szerint egy kamion és egy furgon ütközött össze. A baleset miatt a forgalom jelenleg félpályán halad, emiatt torlódásra és lassabb haladásra lehet számítani az érintett szakaszon. A hatóságok a helyszínen dolgoznak, hogy a forgalmat mielőbb helyreállítsák. Fokozott óvatossággal közelítsék meg a baleset helyszínét.

baleset
A reggeli órákban sajnálatos baleset történt Dunaújváros közelében.
Fotó: Olvasói kép

 

 

