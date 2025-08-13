augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

26°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

1 órája

Az ünnepeltek, a kaland és egy temetés

Címkék#Dunaújváros#pumpapálya#fordulat

Napi hírmixünkben Dunaújváros és környéke legovasottabb híreit közöljük röviden.

Duol.hu

Pannon Kupa dunaújvárosi ezüsttel (videóval, képgalériával)

A Pannon Pump Track Kupasorozat ötödik fordulóját Dunaújvárosban rendezték meg. Hazai sikernek is örülhettek a nézők a pumpapályán, amit az egykori vidámpark helyén találhatunk. A pumpapályán Dunaújvárost két fiú, Gulyás Csongor és Gulyás Csaba képviselte a versenyen.

Tovább

Rómaiak kalandjai Kulcson (videóval)

A kulcsi hajóállomáson ezen a héten római napokat tartanak gyerekeknek. Az ifjúság a római birodalom életével ismerkedhet meg játékos körülmények között.

Tovább

Minden okkal történik: egy halászléfőző mester életének fordulatai és sikerei

Mi mindent adhat egy tál halászlé? Barátságokat, közösséget, élményeket – és olykor még elismerést is. Karcsi Dunaújvárosból indult, dolgozott a vendéglátásban, majd a vasműben, de a halászléfőzés mindig több volt számára, mint hobbi: egy gesztus, amivel örömet adhatott másoknak. Most, hogy Kisapostag tiszteletbeli polgárává választották, hálával és derűvel mesél az életszakaszairól, a családjáról és arról, miért hiszi, hogy minden okkal történik.

Tovább

Ekkor lesz Wünsch László temetése

Mint azt korábban megírtuk, elhunyt Wünsch László, Dunaújváros és térsége táncművészeti életének megalapítója, nívódíjas balettmester és koreográfus, a város díszpolgára. A művészt, aki generációkat nevelt a tánc szeretetére, tanítványai, kollégái és tisztelői nagy tisztelettel őrzik emlékükben. 

Tovább

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu