Az ünnepeltek, a kaland és egy temetés

Pannon Kupa dunaújvárosi ezüsttel (videóval, képgalériával)

A Pannon Pump Track Kupasorozat ötödik fordulóját Dunaújvárosban rendezték meg. Hazai sikernek is örülhettek a nézők a pumpapályán, amit az egykori vidámpark helyén találhatunk. A pumpapályán Dunaújvárost két fiú, Gulyás Csongor és Gulyás Csaba képviselte a versenyen.

Tovább

Rómaiak kalandjai Kulcson (videóval)

A kulcsi hajóállomáson ezen a héten római napokat tartanak gyerekeknek. Az ifjúság a római birodalom életével ismerkedhet meg játékos körülmények között.

Tovább

Minden okkal történik: egy halászléfőző mester életének fordulatai és sikerei

Mi mindent adhat egy tál halászlé? Barátságokat, közösséget, élményeket – és olykor még elismerést is. Karcsi Dunaújvárosból indult, dolgozott a vendéglátásban, majd a vasműben, de a halászléfőzés mindig több volt számára, mint hobbi: egy gesztus, amivel örömet adhatott másoknak. Most, hogy Kisapostag tiszteletbeli polgárává választották, hálával és derűvel mesél az életszakaszairól, a családjáról és arról, miért hiszi, hogy minden okkal történik.

Tovább

Ekkor lesz Wünsch László temetése

Mint azt korábban megírtuk, elhunyt Wünsch László, Dunaújváros és térsége táncművészeti életének megalapítója, nívódíjas balettmester és koreográfus, a város díszpolgára. A művészt, aki generációkat nevelt a tánc szeretetére, tanítványai, kollégái és tisztelői nagy tisztelettel őrzik emlékükben.

Tovább