Hírösszefoglaló

1 órája

Az eset nem minősül életveszélyesnek?

Címkék#vásár#esemény#dunaújvárosi#probléma

A világ eseményei percről percre változnak, és nem könnyű eligazodni a hírek sűrűjében. Hogy ne maradjon le a legfontosabb dunaújvárosi és környékbeli történésekről, összegyűjtöttük a nap legérdekesebb híreit egy helyre. Nézze meg napi összefoglalónkat – így garantáltan képben marad!

Duol.hu

Hívták a mentőt, de az nem érkezett meg – csak telefonon nyújtottak útmutatást

Egy 13 éves fiút a száján belül csípett meg egy darázs a Bregyóban. A mentőket hívták hozzá, de azok nem vonultak ki, csak telefonon nyújtottak tanácsot.

Tovább

Ez aztán nem semmi!

A dunaújvárosi Gebei Péter egykori válogatott jégkorongozó, majd kiváló játékvezető halhatatlan lett. Halhatatlan, és ennek nyoma van.

Tovább

Gyümölcsszezon drágasággal és hiánycikkekkel

Ha feltennénk a kérdést, hogy milyen volt a nyári gyümölcsszezon, biztosan sokan vágnák rá azt, hogy drága! És van is ebben igazság. A drágaság mellett még azt állapíthatjuk meg, nemcsak borsos árú, hanem kevés is volt a hazai gyümölcs. Málnát, sárgabarackot alig láttunk, de a meggyből és a cseresznyéből is igen szűkösen álltunk, a szamóca körül is akadtak problémák, a dinnyével viszont nem volt gond.

Tovább

Szeptemberben jöhet még két vásár

Dunaújvárosban is sok családnál hangzik el a kérdés hétvégén, vasárnap lesz vásár? Ilyenkor valaki a számítógép elé ül, és az interneten megnézi, lesz, avagy sem. Ha pedig lesz, akkor nagy valószínűséggel nem sokkal később útra kell idősebb és fiatal, és néhány perc után már a dunaújvárosi vásártéren találják magukat. Hétvégi program.

Tovább

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
