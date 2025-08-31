Az eset nem minősül életveszélyesnek?

Hívták a mentőt, de az nem érkezett meg – csak telefonon nyújtottak útmutatást

Egy 13 éves fiút a száján belül csípett meg egy darázs a Bregyóban. A mentőket hívták hozzá, de azok nem vonultak ki, csak telefonon nyújtottak tanácsot.

Ez aztán nem semmi!

A dunaújvárosi Gebei Péter egykori válogatott jégkorongozó, majd kiváló játékvezető halhatatlan lett. Halhatatlan, és ennek nyoma van.

Gyümölcsszezon drágasággal és hiánycikkekkel

Ha feltennénk a kérdést, hogy milyen volt a nyári gyümölcsszezon, biztosan sokan vágnák rá azt, hogy drága! És van is ebben igazság. A drágaság mellett még azt állapíthatjuk meg, nemcsak borsos árú, hanem kevés is volt a hazai gyümölcs. Málnát, sárgabarackot alig láttunk, de a meggyből és a cseresznyéből is igen szűkösen álltunk, a szamóca körül is akadtak problémák, a dinnyével viszont nem volt gond.

Szeptemberben jöhet még két vásár

Dunaújvárosban is sok családnál hangzik el a kérdés hétvégén, vasárnap lesz vásár? Ilyenkor valaki a számítógép elé ül, és az interneten megnézi, lesz, avagy sem. Ha pedig lesz, akkor nagy valószínűséggel nem sokkal később útra kell idősebb és fiatal, és néhány perc után már a dunaújvárosi vásártéren találják magukat. Hétvégi program.

