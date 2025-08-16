augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

34°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy rendhagyó erdélyi társasutazásunk 2005-be

56 perce

Az én történeteim 42. rész

Címkék#Greschner Ferenc#Palócz Lajos#Torockó

Már több, mint egy éve osztja meg Nyíri Miklós élete és munkája színes epizódjait. Mindezek azonban többek ennél, hiszen ezek a személyes visszaemlékezések egyfajta kordokumentumok is, amelyek vele együtt „írják” Dunaújváros történetét is. Miklós továbbra is óriási dinamizmussal ír, ez már a 42. rész.

Duol.hu

Ez a kirándulás húsz évvel ezelőtt történt. Most, amikor írom ezt a történetet 2025 augusztus van és éppen 58 - éve vagyunk házasok. Visszatekintve az elmúlt több mint fél évszázadra, a feleségemmel együtt rengeteg közös élményben volt részünk. 

Mindig szerettünk kirándulni és főleg buszos társas utazásokra menni. A WEEKEND TRAVEL utazási irodával, többször jártunk Erdélyben autóbusszal és mindig Zetelakán szálltunk meg helyi családoknál. Onnan utaztunk csillagtúra szerűen megcsodálni Erdély nevezetességeit.

A WEEKEND TRAVEL utazási iroda autóbuszával Torockónál

Az utazási iroda tulajdonosa Palócz Lajos és felesége Erzsike volt. 

A tulajdonos és buszvezető Palócz Lajos és felesége Erzsike Szalkszentmártonból
Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

Zetelakán a buszunk utasait mind ugyanabban az utcában helyezték el és a helyi idegenvezetőnk Sebestyén Elemér, szintén ott lakott. 

Köszöntés az idegenvezető lakásán Jobbról: Sebestyén Elemér id.vez.és felesége Ibolya, Palócz Lajos buszvezető, Greschner Ferenc és felesége Julianna, Nyíri Miklós és felesége Aranka Fényképezte: Palócz Lajosné Erzsike
Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

Megérkezésünk másnapján ünnepséget rendeztek tiszteletünkre. 

Zetelaki diákok műsora a tiszteletünkre.
Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

Minket egy baráti házaspárral , Greschner Ferenccel és feleségével Juliannával közösen helyeztek el az egyik családnál. Szállásadóink (Divat) Bíró Árpád és felesége Jucika abban az időben olyan 50 év körüliek lehettek. Sok Bíró nevű volt a faluban, ezért volt a (Divat) megjelölés . Két szintes házban laktak és az emeletet adták ki a turistáknak.

Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

Ismerkedés az erdélyi emberekkel

Vacsora alatt és után órákig beszélgettünk. A háziasszony igen kedves és bőbeszédű volt, míg a férje (bár nem volt öreg székely), csak ritkán szólt. Meséltek a régi és az akkori életkörülményeikről, a megélhetési nehézségeikről és különféle próbálkozásaikról. A férj a környékbeli fafeldolgozóban dolgozott és mellette méhészkedett is. A feleség egy ideig Németországban családoknál vállalt munkát. Két gyermekük van egy fiú és egy lány. Az utóbbi időben a magyar turisták gyakori látogatása miatt szívesen fogadnak vendégeket is. 

Bíró Árpád és felesége Jucika
Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

Nagy hozzáértéssel építettek egy vendégházat a közeli üdülőterületen IVÓ- ban ahová elvittek bennünket. Akkor még nem volt teljesen berendezve, de nagyon jó hely. 

Bíróék vendégháza IVÓ-ban. A kis tóban fogtuk a pisztrángokat
Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

A pisztrángos tóban halat fogtunk, megsütöttük és este az volt a vacsora. 

Vacsora Bíróéknál. Jobbról : Bíró Árpád és felesége Jucika Velük szemben: Nyíri Miklós és felesége Aranka, Mellette, Grescherné Julianna. Fényképezte Greschner Ferenc.
Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

A háziasszony Jucika nemcsak étellel, de székely viccekkel is traktált bennünket. Pl. megkérdezte - tudjuk e hogy a székely menyecske miért szereti hátulról ? ( Kicsit belepirultunk, de megjött a válasz) Hát azért mert, ha nem sikerül kezdik elölről.

Látogatás Bíró Árpád szüleinél

A legnagyobb élményünk az volt, amikor házigazdánk Árpád egy UAZ terepjáróval, a másik házaspárral együtt felvitt bennünket a hegyekbe meglátogatni a szüleit . ( Erről video is készült.) A Papa 90, a Mama 82 éves volt és ott éltek a hegyen. Kis telkükön gazdálkodtak. A kis ház hagyományos hegyi székely faház volt, terméskőből készült magas alapozással. 

Bíró Árpád szüleinek a háza a közeli hegyekben. A ház előtt : Greschner Ferencné Julianna
Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

Termeltek kerti növényeket, tartottak birkákat is. Kérdésemre, hogy nem félnek e a medvétől, elmesélte az öreg, hogy egyik éjjel a birka sírására ébredt, amit egy medve szorongatott. Odavilágítottam - mondta - és rákiáltottam, hogy ne vidd mán el hé! Erre a medve megijedt, elengedte a birkát és elszaladt. - Nem félünk, – mondta, mert ide nem tud feljönni. 

Látogatás Bíró Árpád szülei házában Balról állnak : Greschner Ferenc és Bíróné Jucika Ülő sor : Bíró Árpád édesapja (90 éves), - Nyíri Miklós, - Bíró Árpád édesanyja (82 éves), - Bíró Árpád, -Greschnerné Julianna. Fényképezte: Nyíriné Aranka Fotó: Greschner F. fotóalbum

Kérdeztem, hogy miért nem költöznek le a faluba? Elmondták, hogy ők mindig itt éltek, itt öregedtek meg és nem akarnak leköltözni. Ebben a házban született az Árpi is . Persze ők rendszeresen látogatják az öregeket és viszik – hozzák őket, ha arra van szükség.

További kirándulásaink

Egyik alkalommal idegenvezetővel, traktoros vontatóval felvittek bennünket a Hargitára, ahol pisztrángot ebédeltünk. Aztán ebéd után gyalog jöttünk le. Volt, hogy busszal egy hegytetőre is felmentünk és gyönyörködtünk a kilátásban. Ott mesélte el az idegenvezető, hogy egy alkalommal, amikor mindenki leszállt a buszról a buszsofőr összeszűrte a levet az egyik hölggyel és bebújtak a busz alá, míg a többiek távolabb nézelődtek. Egyszer csak egy juhász a botjával megveregette a buszsofőr talpát , hogy mit csinál? - Meghúzok egy laza anyát- válaszolt a sofőr. – Siessen mert a busz már legurult a faluba! - mondta a juhász.

Négyszer voltunk Zetelakán, hat - nyolc napos kirándulásokon és minden alkalommal más - más útvonalon kirándultunk. Végig gyalogoltunk a „Tordai hasadékon”, voltunk Szovátán, és megcsodáltuk Torockót. Elutaztunk Brassóba és megnéztük a Szinaljai királyi várkastélyt is. Drakula várába is felmentünk és voltunk a Szent Anna tónál. Esténként holt fáradtan elbeszélgettünk a háziakkal. 

Mivel azóta már húsz év eltelt és sok magyar embernek volt lehetősége ellátogatni Erdélybe meglátogatni a felsorolt nevezetes helyeket, ezért elsősorban az erdélyi emberek életének bemutatása volt a célom.

Utazásaink végén minden alkalommal zenés, táncos búcsúestet rendeztünk vendéglátóinkkal a „Zetelaki vendéglőben” . Úgy emlékszem ez volt az első ilyen rendezvény, ami később rendszeressé vált. 

Búcsúest a Zetelaki Étteremben.Az asztalnál balról: - Bíró Árpád felesége Jucika,- Nyíri Miklós felesége Aranka,- Pötör Zoltán felesége Boda Viktória,- Pötőr Zoltán- Rédlné Tenk Erzsébet- Rédl György Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

Jó hangulatú este volt. Sokat énekeltünk és táncoltunk. 

A táncparketten Palócz Lajos és felesége, Erzsike
Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

Házigazdáink is meglátogattak bennünket Dunaújvárosban. A Facebookon immár 20 éve tartjuk a kapcsolatot, azóta is. 

Bíróék nálunk Dunaújvárosban., a felső Duna parton
Fotó: Nyíri Miklós fotóalbuma

 Itt találja az én történetem előző részeit!

Szerző: Nyíri Miklós

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu