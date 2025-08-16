Az én történeteim 42. rész

Ez a kirándulás húsz évvel ezelőtt történt. Most, amikor írom ezt a történetet 2025 augusztus van és éppen 58 - éve vagyunk házasok. Visszatekintve az elmúlt több mint fél évszázadra, a feleségemmel együtt rengeteg közös élményben volt részünk.

Mindig szerettünk kirándulni és főleg buszos társas utazásokra menni. A WEEKEND TRAVEL utazási irodával, többször jártunk Erdélyben autóbusszal és mindig Zetelakán szálltunk meg helyi családoknál. Onnan utaztunk csillagtúra szerűen megcsodálni Erdély nevezetességeit.

A WEEKEND TRAVEL utazási iroda autóbuszával Torockónál

Az utazási iroda tulajdonosa Palócz Lajos és felesége Erzsike volt.

A tulajdonos és buszvezető Palócz Lajos és felesége Erzsike Szalkszentmártonból

Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

Zetelakán a buszunk utasait mind ugyanabban az utcában helyezték el és a helyi idegenvezetőnk Sebestyén Elemér, szintén ott lakott.

Köszöntés az idegenvezető lakásán Jobbról: Sebestyén Elemér id.vez.és felesége Ibolya, Palócz Lajos buszvezető, Greschner Ferenc és felesége Julianna, Nyíri Miklós és felesége Aranka Fényképezte: Palócz Lajosné Erzsike

Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

Megérkezésünk másnapján ünnepséget rendeztek tiszteletünkre.

Zetelaki diákok műsora a tiszteletünkre.

Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

Minket egy baráti házaspárral , Greschner Ferenccel és feleségével Juliannával közösen helyeztek el az egyik családnál. Szállásadóink (Divat) Bíró Árpád és felesége Jucika abban az időben olyan 50 év körüliek lehettek. Sok Bíró nevű volt a faluban, ezért volt a (Divat) megjelölés . Két szintes házban laktak és az emeletet adták ki a turistáknak.

Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

Ismerkedés az erdélyi emberekkel

Vacsora alatt és után órákig beszélgettünk. A háziasszony igen kedves és bőbeszédű volt, míg a férje (bár nem volt öreg székely), csak ritkán szólt. Meséltek a régi és az akkori életkörülményeikről, a megélhetési nehézségeikről és különféle próbálkozásaikról. A férj a környékbeli fafeldolgozóban dolgozott és mellette méhészkedett is. A feleség egy ideig Németországban családoknál vállalt munkát. Két gyermekük van egy fiú és egy lány. Az utóbbi időben a magyar turisták gyakori látogatása miatt szívesen fogadnak vendégeket is.

Bíró Árpád és felesége Jucika

Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

Nagy hozzáértéssel építettek egy vendégházat a közeli üdülőterületen IVÓ- ban ahová elvittek bennünket. Akkor még nem volt teljesen berendezve, de nagyon jó hely.

Bíróék vendégháza IVÓ-ban. A kis tóban fogtuk a pisztrángokat

Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

A pisztrángos tóban halat fogtunk, megsütöttük és este az volt a vacsora.

Vacsora Bíróéknál. Jobbról : Bíró Árpád és felesége Jucika Velük szemben: Nyíri Miklós és felesége Aranka, Mellette, Grescherné Julianna. Fényképezte Greschner Ferenc.

Fotó: Greschner Ferenc fotóalbum

A háziasszony Jucika nemcsak étellel, de székely viccekkel is traktált bennünket. Pl. megkérdezte - tudjuk e hogy a székely menyecske miért szereti hátulról ? ( Kicsit belepirultunk, de megjött a válasz) Hát azért mert, ha nem sikerül kezdik elölről.