Az én történeteim 42. rész
Már több, mint egy éve osztja meg Nyíri Miklós élete és munkája színes epizódjait. Mindezek azonban többek ennél, hiszen ezek a személyes visszaemlékezések egyfajta kordokumentumok is, amelyek vele együtt „írják” Dunaújváros történetét is. Miklós továbbra is óriási dinamizmussal ír, ez már a 42. rész.
ZETELAKA (Románia – Erdély)
Fotó: Nyíri Miklós fotóalbuma
Ez a kirándulás húsz évvel ezelőtt történt. Most, amikor írom ezt a történetet 2025 augusztus van és éppen 58 - éve vagyunk házasok. Visszatekintve az elmúlt több mint fél évszázadra, a feleségemmel együtt rengeteg közös élményben volt részünk.
Mindig szerettünk kirándulni és főleg buszos társas utazásokra menni. A WEEKEND TRAVEL utazási irodával, többször jártunk Erdélyben autóbusszal és mindig Zetelakán szálltunk meg helyi családoknál. Onnan utaztunk csillagtúra szerűen megcsodálni Erdély nevezetességeit.
Az utazási iroda tulajdonosa Palócz Lajos és felesége Erzsike volt.
Zetelakán a buszunk utasait mind ugyanabban az utcában helyezték el és a helyi idegenvezetőnk Sebestyén Elemér, szintén ott lakott.
Megérkezésünk másnapján ünnepséget rendeztek tiszteletünkre.
Minket egy baráti házaspárral , Greschner Ferenccel és feleségével Juliannával közösen helyeztek el az egyik családnál. Szállásadóink (Divat) Bíró Árpád és felesége Jucika abban az időben olyan 50 év körüliek lehettek. Sok Bíró nevű volt a faluban, ezért volt a (Divat) megjelölés . Két szintes házban laktak és az emeletet adták ki a turistáknak.
Ismerkedés az erdélyi emberekkel
Vacsora alatt és után órákig beszélgettünk. A háziasszony igen kedves és bőbeszédű volt, míg a férje (bár nem volt öreg székely), csak ritkán szólt. Meséltek a régi és az akkori életkörülményeikről, a megélhetési nehézségeikről és különféle próbálkozásaikról. A férj a környékbeli fafeldolgozóban dolgozott és mellette méhészkedett is. A feleség egy ideig Németországban családoknál vállalt munkát. Két gyermekük van egy fiú és egy lány. Az utóbbi időben a magyar turisták gyakori látogatása miatt szívesen fogadnak vendégeket is.
Nagy hozzáértéssel építettek egy vendégházat a közeli üdülőterületen IVÓ- ban ahová elvittek bennünket. Akkor még nem volt teljesen berendezve, de nagyon jó hely.
A pisztrángos tóban halat fogtunk, megsütöttük és este az volt a vacsora.
A háziasszony Jucika nemcsak étellel, de székely viccekkel is traktált bennünket. Pl. megkérdezte - tudjuk e hogy a székely menyecske miért szereti hátulról ? ( Kicsit belepirultunk, de megjött a válasz) Hát azért mert, ha nem sikerül kezdik elölről.
Látogatás Bíró Árpád szüleinél
A legnagyobb élményünk az volt, amikor házigazdánk Árpád egy UAZ terepjáróval, a másik házaspárral együtt felvitt bennünket a hegyekbe meglátogatni a szüleit . ( Erről video is készült.) A Papa 90, a Mama 82 éves volt és ott éltek a hegyen. Kis telkükön gazdálkodtak. A kis ház hagyományos hegyi székely faház volt, terméskőből készült magas alapozással.
Termeltek kerti növényeket, tartottak birkákat is. Kérdésemre, hogy nem félnek e a medvétől, elmesélte az öreg, hogy egyik éjjel a birka sírására ébredt, amit egy medve szorongatott. Odavilágítottam - mondta - és rákiáltottam, hogy ne vidd mán el hé! Erre a medve megijedt, elengedte a birkát és elszaladt. - Nem félünk, – mondta, mert ide nem tud feljönni.
Kérdeztem, hogy miért nem költöznek le a faluba? Elmondták, hogy ők mindig itt éltek, itt öregedtek meg és nem akarnak leköltözni. Ebben a házban született az Árpi is . Persze ők rendszeresen látogatják az öregeket és viszik – hozzák őket, ha arra van szükség.
További kirándulásaink
Egyik alkalommal idegenvezetővel, traktoros vontatóval felvittek bennünket a Hargitára, ahol pisztrángot ebédeltünk. Aztán ebéd után gyalog jöttünk le. Volt, hogy busszal egy hegytetőre is felmentünk és gyönyörködtünk a kilátásban. Ott mesélte el az idegenvezető, hogy egy alkalommal, amikor mindenki leszállt a buszról a buszsofőr összeszűrte a levet az egyik hölggyel és bebújtak a busz alá, míg a többiek távolabb nézelődtek. Egyszer csak egy juhász a botjával megveregette a buszsofőr talpát , hogy mit csinál? - Meghúzok egy laza anyát- válaszolt a sofőr. – Siessen mert a busz már legurult a faluba! - mondta a juhász.
Négyszer voltunk Zetelakán, hat - nyolc napos kirándulásokon és minden alkalommal más - más útvonalon kirándultunk. Végig gyalogoltunk a „Tordai hasadékon”, voltunk Szovátán, és megcsodáltuk Torockót. Elutaztunk Brassóba és megnéztük a Szinaljai királyi várkastélyt is. Drakula várába is felmentünk és voltunk a Szent Anna tónál. Esténként holt fáradtan elbeszélgettünk a háziakkal.
Mivel azóta már húsz év eltelt és sok magyar embernek volt lehetősége ellátogatni Erdélybe meglátogatni a felsorolt nevezetes helyeket, ezért elsősorban az erdélyi emberek életének bemutatása volt a célom.
Utazásaink végén minden alkalommal zenés, táncos búcsúestet rendeztünk vendéglátóinkkal a „Zetelaki vendéglőben” . Úgy emlékszem ez volt az első ilyen rendezvény, ami később rendszeressé vált.
Jó hangulatú este volt. Sokat énekeltünk és táncoltunk.
Házigazdáink is meglátogattak bennünket Dunaújvárosban. A Facebookon immár 20 éve tartjuk a kapcsolatot, azóta is.
Szerző: Nyíri Miklós