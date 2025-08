Az én történeteim 41. rész

Újabb gólyafészek telepítése

Felvettem a kapcsolatot a Duna-Ipoly Nemzeti park képviselőjével és kértem, hogy tegyenek javaslatot, hogy hova telepítsük az új gólyafészket. Eljöttek Dunaújvárosba és az Önkormányzat részéről Orosz Csabával valamint az E-ON képviseletében Kecskés Józseffel közösen kijelöltük az új oszlop helyét.

Ezután a tél folyamán legyártottam még egy gólyafészket. Az Eon felajánlott egy új oszlopot a Pentele Baráti Kör egyesületnek és vállalták a telepítést is.

2024 márciusban az EON szakemberei Kecskés József vezetésével felállították az új oszlopot, majd felszereltük az új fészket és vártuk a gólyákat.

2024. márciusban, második gólyafészek telepítése a meglévőtől 50 méterre

Fotó: Nyíri Miklós családi album

2024 április közepén megjött egy gólyapár (feltehetően a tavalyiak ), és elhelyezkedtek a régi fészekben. Hamarosan két gólyafiókával örvendeztettek meg bennünket. Ők is rendszeresen szerepeltek az újságban és a Facebook-on.

2024. 06.13. A gólyák két kis gólyát neveltek fel.(a régi fészekben)

Fotó: Nyíri Miklós családi album

Az új fészekbe nem telepedett le egy gólya sem. Sajnáltuk, de talán majd jövőre. Ahogy nőttek a kis gólyák egyre szűkösebben voltak a fészekben ezért az egyik szülő időnként átrepült az új fészekbe is. Később, amikor a kicsik is felnőttek és kirepültek, ők is többször meglátogatták az új fészket. Augusztusban együtt mentek Afrikába és mi reméltük, hogy visszajönnek.

2025-ben korábban jöttek a gólyák

Március 28-án a közelben lakó Kocsisné Gádor Márta a Facebook-on jelezte, hogy egy gólya van a régi fészekben. Még aznap délután én is csináltam róla egy fotót. Vártuk mi történik, míg végül március 31-én megérkezett a párja is. Ezt is Mártika jelezte egy gyönyörű fotóval a Fb-on. Amikor ezeket a sorokat írom (április 07-én) nagyon hideg van , éjszaka mínusz 4-5 fok volt, délelőtt meg esett a hó. Szegény gólyák! Várhattak volna még egy hetet, remélem nem lesz bajuk ebben a hidegben. Eltelt néhány hét és a gólyákkal együtt valahogy átvészeltük a hideget. A gólyák röpködtek és egyre több helyen látták őket, a Duna parton, a Vásár téren és a közeli háztetőkön.