Az acélsárkányok idén is remekeltek

Mi a különbség a röntgen, a CT, az ultrahang és az MRI között?

2025. szeptember 25-én ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet. A hat évtized alatt a radiológia forradalmi fejlődésen ment keresztül: a fekete-fehér röntgenfilmtől a mesterséges intelligenciával támogatott diagnosztikáig ível az út.

De hogyan segít mindez a betegeknek a mindennapokban? Erről beszélgettünk Dr. Keczán Nándor osztályvezető főorvossal, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Radiológiai Osztályának osztályvezető főorvosával, aki elmondta, hogy a radiológia, azaz képalkotó diagnosztika lényege, hogy betekintést nyújt a test belsejébe anélkül, hogy műtéti beavatkozásra lenne szükség. 

Tovább

Roller jam a kalandparkban (videóval, képgalériával)

Kicsiktől a nagyokig, az egészen fiataloktól az idősebbekig mindenki megmutatta magát a dunaújvárosi skate-pályán. A rolleresek mellett a bringások is produkálták magukat. Koszorú Csabával, a programot szervező Szekszárdi Sportközpont NKft. Extrém Sport Szakosztály vezetőjével beszélgettünk arról is, hogy miért pont Dunaújvárost választották az esemény otthonául. 

Tovább

Kisapostagi Beach Party: ahol a Duna partja Hawaii-t idézte (képgalériával, videóval)

Hawaii, DJ, pálmafák és napsütés - mi kell még?.. Augusztus 16-án csak úgy pezsgett a víz a kisapostagi Beach Party rendezvényen. Olyan szuper hangulat volt, hogy akár neves tengerparti helyek is megirigyelhetnék. A forró napsütést nem is lehet kellemesebb helyen elviselni, mint a vízpart mellett. A Kisapostagi Ifjúsági Klub szervezésében létrejött hétvégi Beach Party-ra klasszikusan mondva szinte minden hely elkelt a Kisapostag-Baracs határán lévő Duna-parton. Családok, barátok, civil egyesületek bontottak napernyőt, hogy egy kellemes nyári napot töltsenek el. 

Tovább

A Dragon Steel sikere a XXVIII. Szarvasi Kenumaratonon

A Szarvasi Kenumaraton újra összehozta a vízi sportok szerelmeseit – a Dragon Steel csapatának pedig ismét sikerült történelmet írnia. A hazai szabadidősport egyik legkedveltebb vízi eseményén nemcsak a mozgás öröme, hanem az összetartozás, a kitartás és a közös sikerélmény is főszerepet kapott. Az idei megmérettetésen a Dragon Steel harmadik alkalommal is a dobogó legfelső fokára állhatott – ezúttal már a vándorkupát is magukénak tudhatják.

Tovább

 

