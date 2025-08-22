augusztus 22., péntek

Ezen a dunaújvárosi találkozón nem számít, kinek milyen verdája van

Folytatva az autóstalálkozók sorát, szombaton ismét benépesül a Szalki-sziget, ahol márkafüggetlen seregszemlét tartanak. Ez lesz a hetedik Duna New Szabi.

Gallai Péter

A nyár újabb benzingőzös összejövetele várja az érdeklődőket, a dunaújvárosi szervezésű eseményen a vállalkozó kedvű sofőrök számos technikai, ügyességi bemutatón tesztelhetik tudásukat, de a fizikailag jó erőben lévőknek alkatrészt-hajító vetélkedőt is szerveznek a szombati eseményen. A Duna New Szabi kapunyitása 9 órakor lesz a Szalki-szigeten, márkafüggetlen autóstalálkozó jellegéből adódóan, színes mezőnyre és autókra számítanak a szervezők. 10 órától lehet nevezni és ekkor kezdődik a hangnyomás mérés is. 11-től alkatrész-hajító verseny indul, aztán RC bemutató és felnikitartó erőpróba jön. 14.30-től startolnak a különböző szépségversenyek, aztán autós limbó emeli a nap fényét, végül a tombola és eredményhirdetések zárják a napot. 

autóstalálkozó
Keleti és nyugati csodák is békében megférnek egymás mellett a Duna New Szabi autóstalálkozón
Forrás: DH-archív

Az esemény látogatása 12 év alatt ingyenes, fölötte jelképes, kétezer forintos belépőt kérnek. Étel, ital, fagylalt egész nap lesz, a gyerekeket arcfestés, matricák, pólók, strandolás várja, s ezen alkalommal is lesz gondolat autó amire majd (kultúráltan) firkálhatnak.

 

