Ezen a dunaújvárosi találkozón nem számít, kinek milyen verdája van

A nyár újabb benzingőzös összejövetele várja az érdeklődőket, a dunaújvárosi szervezésű eseményen a vállalkozó kedvű sofőrök számos technikai, ügyességi bemutatón tesztelhetik tudásukat, de a fizikailag jó erőben lévőknek alkatrészt-hajító vetélkedőt is szerveznek a szombati eseményen. A Duna New Szabi kapunyitása 9 órakor lesz a Szalki-szigeten, márkafüggetlen autóstalálkozó jellegéből adódóan, színes mezőnyre és autókra számítanak a szervezők. 10 órától lehet nevezni és ekkor kezdődik a hangnyomás mérés is. 11-től alkatrész-hajító verseny indul, aztán RC bemutató és felnikitartó erőpróba jön. 14.30-től startolnak a különböző szépségversenyek, aztán autós limbó emeli a nap fényét, végül a tombola és eredményhirdetések zárják a napot.

Keleti és nyugati csodák is békében megférnek egymás mellett a Duna New Szabi autóstalálkozón

Forrás: DH-archív

Az esemény látogatása 12 év alatt ingyenes, fölötte jelképes, kétezer forintos belépőt kérnek. Étel, ital, fagylalt egész nap lesz, a gyerekeket arcfestés, matricák, pólók, strandolás várja, s ezen alkalommal is lesz gondolat autó amire majd (kultúráltan) firkálhatnak.