Rozsdás Golf, kifosztott Corsa, magányos Lada – így végzik a városi autóroncsok

Székesfehérvár utcáin és parkolóiban egyre több helyen találkozhatunk elhagyatott, roncsnak számító járművekkel, amelyek szinte lassan a városkép részévé válnak, írja a feol.hu. Az autóroncsok különféle történeteket rejtenek: van köztük, amelyet valószínűleg műszaki hiba miatt hagytak hátra, másokat évek óta por és rozsda emészt. Utánanéztünk, hogy milyen állapotban vannak az elhagyott autóroncsok a városban.

Az autóroncsok lassan a város mindennapi látványához tartoznak.

Fotó: Szabó Zsolt

Székesfehérvár több pontján is magára hagyott autóroncsok állnak

A pláza előtti murvás parkolóban egy francia rendszámú, piros Volkswagen Golf áll, amelynek küszöbjein nemcsak a rozsda, de a moha is megjelent. Könnyen lehet, hogy a jármű hazaszállítása gazdasági totálkárt jelentett volna, ezért döntött úgy a tulajdonosa, hogy veszni hagyja a negyedik generációs modellt.

A Sóstói Stadion parkolójában két autó vesztegel már nagyjából három éve: egy Lada és egy Chrysler Sebring. A régi orosz típus egykor gondos gazdára utaló ladaracing.hu matricát viselt, ma azonban már csak felnin áll. A mellette parkoló amerikai kabrió – egy 2.7 literes V6-os motorral szerelt Sebring – viszont még jó eséllyel menthető.

A legrosszabb állapotban egy Opel Corsa B található, amely egy bevásárlóközpont parkolójában rohad szét. A tolvajok sem kímélték: eltűnt belőle a benzin, a kormány és a légzsák is, sőt még az olajteknőjét is kiszerelték, amelyet az anyósülésen hagytak hátra.

Teljes cikk a feol.hu-n.