Vasak, amelyek mesélni tudnának

1 órája

Rozsdás Golf, kifosztott Corsa, magányos Lada – így végzik a városi autóroncsok

Címkék#történet#murvás#rozsda#autóroncs

Rozsdásodó küszöbök, kifosztott utastér, moha és por. Székesfehérvár több pontján is magára hagyott autóroncsok állnak. Egyes járművek évek óta vesztegelnek, gazdájuk pedig nyilvánvalóan végleg lemondott róluk.

Duol.hu

Székesfehérvár utcáin és parkolóiban egyre több helyen találkozhatunk elhagyatott, roncsnak számító járművekkel, amelyek szinte lassan a városkép részévé válnak, írja a feol.hu. Az autóroncsok különféle történeteket rejtenek: van köztük, amelyet valószínűleg műszaki hiba miatt hagytak hátra, másokat évek óta por és rozsda emészt. Utánanéztünk, hogy milyen állapotban vannak az elhagyott autóroncsok a városban.

autóroncsok
Az autóroncsok lassan a város mindennapi látványához tartoznak.
Fotó: Szabó Zsolt

Székesfehérvár több pontján is magára hagyott autóroncsok állnak

A pláza előtti murvás parkolóban egy francia rendszámú, piros Volkswagen Golf áll, amelynek küszöbjein nemcsak a rozsda, de a moha is megjelent. Könnyen lehet, hogy a jármű hazaszállítása gazdasági totálkárt jelentett volna, ezért döntött úgy a tulajdonosa, hogy veszni hagyja a negyedik generációs modellt.

A Sóstói Stadion parkolójában két autó vesztegel már nagyjából három éve: egy Lada és egy Chrysler Sebring. A régi orosz típus egykor gondos gazdára utaló ladaracing.hu matricát viselt, ma azonban már csak felnin áll. A mellette parkoló amerikai kabrió – egy 2.7 literes V6-os motorral szerelt Sebring – viszont még jó eséllyel menthető.

A legrosszabb állapotban egy Opel Corsa B található, amely egy bevásárlóközpont parkolójában rohad szét. A tolvajok sem kímélték: eltűnt belőle a benzin, a kormány és a légzsák is, sőt még az olajteknőjét is kiszerelték, amelyet az anyósülésen hagytak hátra.

Teljes cikk a feol.hu-n.

 

