Miért éppen augusztus 20 Magyarország legnagyobb ünnepe?

Az augusztus 20-i ünnep útja hosszú és változatos volt: egyházi megemlékezésből lett nemzeti szimbólum, majd politikai tartalommal is felruházták, hogy végül ismét visszanyerje eredeti méltóságát. Ma már egyszerre szól Szent István örökségéről, a magyar állam fennmaradásáról és a mindennapi kenyér szimbolikus jelentőségéről.

Augusztus 20. Szent István ünnepe is Fotó:MW

Szent István király és augusztus 20. születése

István király életében augusztus 15., Nagyboldogasszony napja volt az ünnep: ezen a napon hívta össze a királyi tanácsot, és halálos ágyán is ekkor ajánlotta fel országát Szűz Máriának. 1038-ban szintén ezen a napon hunyt el. Azonban Szent László király 1083-ban augusztus 20-ra helyezte át ünnepét, amikor István földi maradványait oltárra emelték Székesfehérváron – ezzel hivatalosan is szentté avatták.

Az Aranybulla (1222) már előírta, hogy Szent István ünnepét tartsák meg, I. Lajos király uralkodása alatt pedig az egyházi naptárba is beépült. István tisztelete később Európa-szerte ismertté vált, de Magyarországon maradt a legfontosabb.

Augusztus 20. a történelem viharában

A középkorban augusztus 20 főként vallási jellegű ünnep volt, de Mária Terézia 1771-ben nemzeti ünneppé nyilvánította, ekkor került Budára a Szent Jobb ereklyéje is, amelyet körmenetben vittek végig a városon.

Az 1848–49-es szabadságharc után az ünneplést betiltották, mivel István a független magyar államiság szimbóluma volt. 1860-ban újra engedélyezték, és a kiegyezést követően ismét régi fényében ragyogott. Ferenc József munkaszüneti nappá nyilvánította, a középületeket zászlókkal díszítették fel.

A Szent Jobb

Fotó: wikipedia

A 20. században azonban az ünnep többször átalakult: a Horthy-korszakban a nemzeti összetartozás szimbóluma lett, a kommunista rendszerben viszont vallási tartalmát elvették, és „az új kenyér”, illetve „az alkotmány napjaként” ünnepelték. A rendszerváltozás után, 1991-ben ismét állami ünnepként erősítették meg, a Szent Jobb-körmenet hagyománya is visszatért.

Az új kenyér ünnepe augusztus 20-án

Augusztus 20 nemcsak az államalapításról szól, hanem az új kenyérről is. A magyar paraszti hagyomány szerint az új termésből sütött első kenyeret ezen a napon szentelték meg. Az aratási szokásokhoz koszorúk, búzababák és mulatságok kapcsolódtak – evés, ivás, tánc és hálaadás a jó termésért.