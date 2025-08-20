1 órája
Miért éppen augusztus 20 Magyarország legnagyobb ünnepe?
Augusztus 20. Magyarország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, amely az államalapítást és az államalapító Szent István királyt állítja a középpontba. Ezen a napon emlékezünk arra a történelmi pillanatra, amikor ezer évvel ezelőtt megszületett a keresztény magyar állam, és hálát adunk az új kenyérért, az életet adó termésért is.
Az augusztus 20-i ünnep útja hosszú és változatos volt: egyházi megemlékezésből lett nemzeti szimbólum, majd politikai tartalommal is felruházták, hogy végül ismét visszanyerje eredeti méltóságát. Ma már egyszerre szól Szent István örökségéről, a magyar állam fennmaradásáról és a mindennapi kenyér szimbolikus jelentőségéről.
Szent István király és augusztus 20. születése
István király életében augusztus 15., Nagyboldogasszony napja volt az ünnep: ezen a napon hívta össze a királyi tanácsot, és halálos ágyán is ekkor ajánlotta fel országát Szűz Máriának. 1038-ban szintén ezen a napon hunyt el. Azonban Szent László király 1083-ban augusztus 20-ra helyezte át ünnepét, amikor István földi maradványait oltárra emelték Székesfehérváron – ezzel hivatalosan is szentté avatták.
Az Aranybulla (1222) már előírta, hogy Szent István ünnepét tartsák meg, I. Lajos király uralkodása alatt pedig az egyházi naptárba is beépült. István tisztelete később Európa-szerte ismertté vált, de Magyarországon maradt a legfontosabb.
Augusztus 20. a történelem viharában
A középkorban augusztus 20 főként vallási jellegű ünnep volt, de Mária Terézia 1771-ben nemzeti ünneppé nyilvánította, ekkor került Budára a Szent Jobb ereklyéje is, amelyet körmenetben vittek végig a városon.
Az 1848–49-es szabadságharc után az ünneplést betiltották, mivel István a független magyar államiság szimbóluma volt. 1860-ban újra engedélyezték, és a kiegyezést követően ismét régi fényében ragyogott. Ferenc József munkaszüneti nappá nyilvánította, a középületeket zászlókkal díszítették fel.
A 20. században azonban az ünnep többször átalakult: a Horthy-korszakban a nemzeti összetartozás szimbóluma lett, a kommunista rendszerben viszont vallási tartalmát elvették, és „az új kenyér”, illetve „az alkotmány napjaként” ünnepelték. A rendszerváltozás után, 1991-ben ismét állami ünnepként erősítették meg, a Szent Jobb-körmenet hagyománya is visszatért.
Az új kenyér ünnepe augusztus 20-án
Augusztus 20 nemcsak az államalapításról szól, hanem az új kenyérről is. A magyar paraszti hagyomány szerint az új termésből sütött első kenyeret ezen a napon szentelték meg. Az aratási szokásokhoz koszorúk, búzababák és mulatságok kapcsolódtak – evés, ivás, tánc és hálaadás a jó termésért.
A két hagyomány – István király tisztelete és az új kenyér ünnepe – szorosan összekapcsolódott: ahogy Szent István lefektette a magyar állam alapjait, úgy biztosítja a búza és a kenyér a mindennapi élet alapját. Ez a kettősség teszi augusztus 20-at a magyarság egyik legszebb és legösszetettebb ünnepévé.
Augusztus 20. ma: ünnep, körmenet, tűzijáték
Napjainkban augusztus 20 egyszerre vallási, nemzeti és kulturális esemény. Délelőtt az ünnepi Szentmisét és a Szent Jobb-körmenetet tartják Budapesten, este pedig látványos tűzijáték koronázza meg az ünnepet a Duna felett.
Ez a nap lehetőség arra, hogy a magyarok együtt emlékezzenek múltjukra, tisztelegjenek első királyuk előtt, és hálát adjanak a mindennapi kenyérért – mindezekkel erősítve a nemzeti összetartozást. A dunaujvárosi ünnepi programokból az alábbi cikkben olvashatnak.
Tűzijáték helyett ez lesz a városunkban: így ünnepel Dunaújváros augusztus 20-án