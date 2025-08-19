augusztus 19., kedd

Augusztus 20.

27 perce

Államalapításunk ünnepe: különleges programokkal készülnek a környező településeken

Címkék#Augusztus 20#program#újkenyér#ünnep

Az államalapítás ünnepét a környező településeken is méltó programokkal köszöntik: szentmisék, kenyérszentelés, ünnepi beszédek és kulturális műsorok várják a közösségeket.

Duol.hu
Államalapításunk ünnepe: különleges programokkal készülnek a környező településeken

Fotó: Horváth László - duol.hu

Baracson augusztus 19-én, kedden tartják a Szent István-napi megemlékezést. Baracs Apátszálláson 18 órakor ünnepi misével kezdődnek az események, majd a templomkertben Várai Róbert polgármestert hallhatjuk az államalapításunkkal kapcsolatos gondolatairól.

Mezőfalva

Mezőfalván augusztus 20-án 8.30-tól ünnepi szentmisét celebrál Kristofory Valter katolikus plébános. Az újkenyér megáldására és a kenyérszegésre is itt kerül sor. 17 órától szintén a mezőfalvi katolikus templom lesz a helyszíne Kis Péter harmonikaművész előadásának.

Nagyvenyim

Nagyvenyimen augusztus 20-án 11 órától a Szent Bernát Arborétumban tartják az újkenyér ünnepét. Beszédet mond az Egészségügyi, Szociális és, Humán-erőforrás Bizottság elnöke Dr. Zseli József. Az újkenyeret megáldja Kristofory Valter katolikus plébános. A záró gondolatokat Jakab Erika református lelkésztől hallhatjuk. Műsorral közreműködik az Aranydaru Dalkör és a Nagyvenyimi Táncegyüttes.

Rácalmás

Szeretettel vár minden érdeklődőt Rácalmás Város Önkormányzata a Rácalmási Városnapra, amelyet 2025. augusztus 20-án, szerdán rendeznek meg a Jankovich-kúriában. A nap már 13:30-kor kezdetét veszi a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar fellépésével, amit a Rácalmási Napsugár Asszonykórus és a Barina Néptáncegyüttes műsora követ. 14:30-kor a főépületben nyílik meg a Töredékek című kiállítás, majd 15 órától íjászbemutatót és kipróbálási lehetőséget kínál a Vajk Íjász Szakosztály. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, pónilovaglás, hajfonás, kézműves játszóház és játékpark várja egészen 20 óráig.

A délután folyamán 16:30-kor ünnepi köszöntők, kitüntetések átadása, valamint kenyérszentelés és -szegés színesíti a programot. Az este a koncerteké: 18 órától a Honeybeast, 20:30-tól pedig a Hooligans gondoskodik a fergeteges hangulatról. Az izgalmakat 20 órakor tombolasorsolás fokozza.

Adony

A Sarlós Boldogasszony Templomban reggel fél kilenckor kezdődik a szentmise, majd a kenyérszentelés. A Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényterén 15 órakor kezdődik az ünnepi műsor, majd Kovács Nóri Magyarnak lenni című műsorát hallgathatják meg az érdeklődők.

Kulcs

A településen a hajóállomás lesz az ünnepi rendezvények központja. A programsorozat reggel 8 órakor kezdődik a hagyományos evezős túrával. 13.30 órakor a Vidám emberek közössége lecsó-ebédre várja a vendégeket. 14 órakor kezdődik az ünnepség és a kenyérszentelés, 15 órától Szávolovics Gabriella ünnepi műsorát láthatjuk, majd 16 órai kezdettel az Eleven társulat interaktív gyerekműsorát élvezhetjük.

 

