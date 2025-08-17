Ünnepeljünk együtt Kisapostagon – Meghitt műsorral készülnek

A kisapostagi augusztus 20-i ünnepség minden évben különleges alkalom, ahol a közösség tagjai együtt emlékeznek meg történelmünk sorsfordító pillanatairól, miközben a hit, a kultúra és a zene is fontos szerepet kap. A műsor ünnepélyes nyitányaként közös Himnuszéneklésre kerül sor, majd Márkli János alpolgármester köszönti a megjelenteket.

Az augusztus 20-i ünnepség Kisapostagon hagyományosan az evangélikus templomban kerül megrendezésre

Augusztus 20-i ünnepség az evangélikus tempom tiszteletteljes falai között

A programot Barkóczki Veronika saját versének előadása teszi személyessé és meghitté, ezt követően az Alkalmi kórus előadásában hallhatunk dalokat a magyarságról. Az új kenyér megszentelése sem maradhat el: Stermeczki András evangélikus lelkész áldja meg a frissen sütött kenyeret, amelyből a résztvevők is kóstolhatnak.

A templom falai között Várócziné Elekes Aranka festményeiben is elmerülhetnek az érdeklődők – a „Találkozások” című kiállítás az emberi és isteni kapcsolatokat, a színek és érzelmek világát tárja a látogatók elé.

Az ünnepi műsor zárásaként különleges zenei élményben lehet részünk: Szász Dávid gitárművész meghitt hangulatú koncerttel készül. A békéscsabai származású előadó klasszikus és jazz gitárosként számos stílusban otthonosan mozog, ezúttal pedig kifejezetten a templomi térhez illő, lélekemelő műsorral lép színpadra.

A rendezvényt az Orvosi Rendelőért és Teljes Emberért Alapítvány, az Evangélikus Gyülekezet Kisapostag, valamint a Peru Pékség Perkáta támogatja.