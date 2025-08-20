Tűzijáték helyett ez lesz a városunkban: így ünnepel Dunaújváros augusztus 20-án

A dunaújvárosi augusztus 20-ai programok 15:00 órakor kezdődnek a Mondbach-kúria területén Pintér Tamás polgármester ünnepi köszöntőjével, amit Baltási Nándor római katolikus plébános vezetésével közös imádság és kenyérszentelés követ. A nemzeti ünnephez méltó hangulatot a Baracs Néptáncegyüttes és a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes fellépései emelik, miközben a legkisebbeket a Seprűszínház bábelőadása várja 16:30-tól.

Mondbach-kúria parkja ad otthont a városi megemlékezésnek és az augusztus 20-ai programoknak Fotó: DH-archív

Családi élmények és látványos zenei produkciók az augusztus 20-ai programok során

Délutántól estig minden korosztály talál kedvére való kikapcsolódási lehetőséget: arcfestés, lufihajtogatás, kézműves foglalkozások, kincskeresés, történelmi játékok, valamint fröccsterasz, bor- és sajtkóstoló színesítik a kínálatot. A gyerekeknek ingyen limonádéval, a felnőtteknek hűsítő fröccsel kedveskednek a szervezők.

A zenei színpadon 17:30-tól a Kirakat együttes, majd 19:30-tól a Vasovski Live gondoskodik a hangulatról. Bár tűzijáték idén sem lesz, a 21:00-kor kezdődő lézershow garantáltan látványos zárása lesz az ünnepnek.

Különleges események a Városháza téren – egész napos családi fesztivál

A Városháza téren az Sn Fesztivál gondoskodik a további szórakozásról. A fesztivál keretében ingyenes, főként családi programokkal várják az érdeklődőket: kézműves portékák utcája, bor- és pálinkaudvar, kézműves sörliget, street food sétány és piknik placc várja a látogatókat.

A színpadi programok már 12:30-kor elindulnak Darmos József boxbemutatójával, amit Imrei Tibor japán harcművészeti bemutatói követnek. 14 órától Űrdongó, 15:30-tól Bing nyuszi és barátai érkeznek, 17:30-kor Ricsi bohóc szórakoztatja a gyerekeket, míg a nap sztárfellépője, Gáspár Laci este 19:00 órakor lép színpadra.