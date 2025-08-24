Öt évtized ápolásért győzzön Sarolta!

Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díj azoknak a szakdolgozóknak szól, akik mindennapi munkájukkal, emberségükkel és odaadásukkal jelentős hatást gyakorolnak a betegek és családjaik életére. Sarolta életútja ennek tökéletes példája. Íme, miért is érdemes a szavazatunkra: Winiarczykné Dániel Sarolta pályafutása már 1975-ben indult, mindössze 14 évesen, a Szent Pantaleon Kórház Gyermekosztályának tejkonyhájában. Rövid időn belül az egészségügyi pályát választotta: a székesfehérvári Bugát Pál Egészségügyi Szakiskolában tanult tovább, ahol 1979-ben általános ápolói, majd 1980-ban gyermekszakápolói képesítést szerzett. Negyven év szolgálat után, 2018-ban ugyan nyugdíjba vonult, de hivatását nem adta fel. Azóta is aktívan segíti a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály, valamint a Koraszülött Részleg munkáját. Tudásával és tapasztalatával pótolhatatlan támasz kollégáinak és betegeinek egyaránt.

A dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díj jelöltje Winiarczykné Dániel Sarolta

Példamutató szakmaiság és emberség

Sarolta munkáját mindig a szakmai alázat, a türelem és az empátia jellemezte. A legnehezebb pillanatokban is biztos támaszt nyújt a szülőknek, miközben gondoskodással fordul a legkisebb betegek felé.

Kollégái körében segítőkész és jó kapcsolatokat ápol, mosolygós és kiegyensúlyozott személyisége miatt mindenki szereti és tiszteli. A kórházhoz való lojalitása, hivatástudata és embersége példaértékű.

Dr. Lovasi Orsolya, az intézmény ápolási igazgatója szerint Sarolta pályája és személyisége tökéletesen megtestesíti mindazt, amit a „

Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díj üzen: szeretet, gondoskodás és hivatástudat, amely generációk életére van hatással.

Szavazás: támogassuk együtt Saroltát!

A díj odaítélésében a közönség szavazatai is számítanak .

. A szavazási időszak: 2025. augusztus 18. – október 6.

Dr. Audrey Evans

Ki volt Dr. Audrey Evans?

Dr. Audrey Evans úttörő gyermekonkológus, aki egész életét a családközpontú gyermekegészségügyi ellátás megteremtésének szentelte. Filozófiája szerint a gyógyítás nem csupán a gyermekről, hanem a teljes család támogatásáról is szól. Az ő szellemisége inspirálta a Ronald Ház és a róla elnevezett szakdolgozói díj létrejöttét.