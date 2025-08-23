Most semmi sem veszélyezteti a dunaújvárosi vásárt

Az országos kirakodóvásárokat 2025-ben kétheti rendszerességgel rendezik meg, így szinte minden hónapban kétszer is lehetőségünk volt, lesz a helyi árusok termékeit megcsodálni és megvásárolni.

Egy jó kis sült kolbász, vagy éppen egy pecsenye télen-nyáron jól esik. Az árusok finom falatokat is kínálnak

Fotó: Duol-archív

Árusok és vásárlók a Papírgyári úton

A vásárokat Dunaújvárosban a Papírgyári út 3. szám alatti rendezvénytéren tartják meg idén is, amely könnyen megközelíthető mind autóval, mind tömegközlekedéssel. Az augusztus 24. vasárnapi vásárt már az iskolakezdés jegyében is meglátogathatjuk, hiszen több olyan portékát is kaphatunk a vásárban, amelyeknek nagy hasznát vehetik a gyerekek, az ifjak. Lényeges még, hogy az idán már jártunk úgy, hogy érdektelenségbe fulladt a vásár a szigorú időjárás miatt. Az előrejelzések szerint ettől ezúttal nem kell tartani, kellemes időben látogathatjk meg a vásárt. Ha nem is vásárolunk, egy jó sült kolbászért, vagy egy kürtöskalácsért mindenképpen érdemes lesz kilátogatni a vásártérre.