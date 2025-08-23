augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasárnapi program

1 órája

Most semmi sem veszélyezteti a dunaújvárosi vásárt

Címkék#kürtöskalács#Papírgyári út#vásár#Dunaújvárosban

Két hét után újra lesz kirakodó vásár Dunaújvárosban. A szokásos helyen, a Papírgyári úton várják az árusok a vásárlókat.

Agárdy Csaba
Most semmi sem veszélyezteti a dunaújvárosi vásárt

Rengeteg portéka közül válogathatunk a dunaújvárosi vásárban

Fotó: duol.hu archív

Az országos kirakodóvásárokat 2025-ben kétheti rendszerességgel rendezik meg, így szinte minden hónapban kétszer is lehetőségünk volt, lesz a helyi árusok termékeit megcsodálni és megvásárolni.  

árusok
Egy jó kis sült kolbász, vagy éppen egy pecsenye télen-nyáron jól esik. Az árusok finom falatokat is kínálnak
Fotó: Duol-archív

Árusok és vásárlók a Papírgyári úton

A vásárokat Dunaújvárosban a Papírgyári út 3. szám alatti rendezvénytéren tartják meg idén is, amely könnyen megközelíthető mind autóval, mind tömegközlekedéssel. Az augusztus 24. vasárnapi vásárt már az iskolakezdés jegyében is meglátogathatjuk, hiszen több olyan portékát is kaphatunk a vásárban, amelyeknek nagy hasznát vehetik a gyerekek, az ifjak. Lényeges még, hogy az idán már jártunk úgy, hogy érdektelenségbe fulladt a vásár a szigorú időjárás miatt. Az előrejelzések szerint ettől ezúttal nem kell tartani, kellemes időben látogathatjk meg a vásárt. Ha nem is vásárolunk, egy jó sült kolbászért, vagy egy kürtöskalácsért mindenképpen érdemes lesz kilátogatni a vásártérre.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu