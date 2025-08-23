1 órája
Most semmi sem veszélyezteti a dunaújvárosi vásárt
Két hét után újra lesz kirakodó vásár Dunaújvárosban. A szokásos helyen, a Papírgyári úton várják az árusok a vásárlókat.
Rengeteg portéka közül válogathatunk a dunaújvárosi vásárban
Fotó: duol.hu archív
Az országos kirakodóvásárokat 2025-ben kétheti rendszerességgel rendezik meg, így szinte minden hónapban kétszer is lehetőségünk volt, lesz a helyi árusok termékeit megcsodálni és megvásárolni.
Árusok és vásárlók a Papírgyári úton
A vásárokat Dunaújvárosban a Papírgyári út 3. szám alatti rendezvénytéren tartják meg idén is, amely könnyen megközelíthető mind autóval, mind tömegközlekedéssel. Az augusztus 24. vasárnapi vásárt már az iskolakezdés jegyében is meglátogathatjuk, hiszen több olyan portékát is kaphatunk a vásárban, amelyeknek nagy hasznát vehetik a gyerekek, az ifjak. Lényeges még, hogy az idán már jártunk úgy, hogy érdektelenségbe fulladt a vásár a szigorú időjárás miatt. Az előrejelzések szerint ettől ezúttal nem kell tartani, kellemes időben látogathatjk meg a vásárt. Ha nem is vásárolunk, egy jó sült kolbászért, vagy egy kürtöskalácsért mindenképpen érdemes lesz kilátogatni a vásártérre.