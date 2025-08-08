augusztus 8., péntek

Húst, hússal

1 órája

A marinált sertéstarjától a lazacfiléig - bolti akciók

Címkék#sertéshús#kedvezmény#dunaújvárosi#áruházlánc#árak

Készülünk a hétvégére, ilyenkor sok szempont alapján vásárolnak be a magyar családok. Ezúttal "árközpontúak" leszünk, kíváncsiak voltunk arra, hogy a nagy áruházláncok milyen akciókkal csalogatják be a vevőket.

Agárdy Csaba
A magyar ember nehezen képzeli el hús nélkül a hétvégéjét

Fotó: agrarforum.hu

Az áruházláncok közül a dunaújvárosi SPAR-ban 20 százalékos kedvezménynél kínálják a darált sertéshúst (1598 ft/kg), és "csak" felirattal a sertésdagadót (1949 ft/kg). A füstölt hátsó csülökből 28 százalékot engednek, így most egy kilogrammért 1790 forintot kell fizetnünk. 

áruházláncok
Ezen a héten kedvezményes áron juthatunk lazacfiléhez is az áruházláncok egyik dunaújvárosi üzletében
Fotó: Mindmegette.hu

Szuper árak az áruházláncokban

A TESCO-ban Szuper ár! felkiáltással hívják fel a vásárlók figyelmét az árengedményekre. Ezek szerint a csont nélküli sertéstarja 1949 ft/kg, a csirkemell 2169 ft/kg, a csirkeszárny pedig 1459 ft/kg. A Pennyben léteznek a pici árak, például az alsó vagy felső csirkecomb, aminek kilója 1070 forint, és a "csak" kategória. Itt csont nélküli sertéscombot (1699 ft/kg), pecsenyekacsát (1199 ft/kg) és különböző pácolású csirkemellet (2874 ft/kg) találhatunk. A LIDL-ben, ugyanúgy, mint a Pennyben, nincs húspult, előrecsomagoltak az áruk. A sertéskarajt csont nélkül 10 százalékos engedménnyel árulják, így most 1789 forint belőle egy kilogramm. Szuper ár! náluk is létezik, a felhozatal a következő: jérce/kakas (1599 ft/kg), egész csirkecomb (999 ft/kg), marinált sertéstarja (2999 ft/kg), lazacfilé (5999 ft/kg).

 

