12 órája
Díszlövésektől falunapokig – Egy kivételes ember visszaemlékezései
Ő alapozta meg a falu jövőjét, és irányvonalat mutatott a fejlődés felé. A Kisapostagi Falunapon Kisapostagért díjat vehetett át érdemeiért. Jobb helyre nem is kerülhetett volna ez az elismerés, hiszen amit Kisapostagért tett, az példa nélküli. Áron József nélkül nem lenne Kisapostag az, amit most látunk.
Egy kötetlen beszélgetés során idézte fel gyermekkorától polgármesterségéig tartó életének főbb állomásait. Áron József visszaemlékezései csupán ízelítőt adhatnak munkásságából és élete sokszínű aspektusaiból.
Egy különleges születésnap és a MÁVAG-kolónia világa
Édesanyám 1945. május 4-én, a mai Baross utcai klinikán szült meg, szalmazsákon. Aznap díszlövések hallatszottak – nem a háború végét jelezték, hanem az én érkezésemet. (Nevet)
Gyermekkoromat Budapesten, a VIII. kerületben töltöttem, a MÁVAG-kolóniában. Ez harminckét lépcsőházból álló hatalmas épületegyüttes volt, mintegy négyezer emberrel. Saját kis világ volt: bolt, orvosi rendelő, kaszinó és kultúrház is működött benne. A szomszédos lépcsőházban lakott Illés Lajos, az Illés zenekar vezetője. Egy zongoratanárhoz jártunk, mert a MÁVAG a gyerekek zenetanulását is támogatta. Itt nőtt fel Kozma István többszörös birkózó-világbajnok is.
Az ’56-os forradalom gyermekszemmel
A kultúrházban láttam Marosánt és Rákosit is, akiket az emberek akkor húsz percig állva tapsoltak, őszintén éljenezve. Aztán ’56-ban ugyanolyan őszinteséggel másként fordultak. Tizenegy éves gyerekként sok mindent láttam abból az időből: fejjel lefelé fellógatott lelőtt embereket láttam a Köztársaság téren, kiégett tankokat, friss sírokat – némelyiken virág, másikon emberi ürülék volt. Később két ifivezetőnket, akik korábban kirándulni vittek minket, a gyárnál lőtték agyon az oroszok, miközben csak védték az üzemet a lopásoktól.
Az ablakunk alatt temették el őket, majd később kiásták, és klórral beszórták a helyüket. Azóta sem bírom a klór szagát.
Ezek a dolgok nem tettek sérültté, de örökre megtanították, mennyire elszabadulhatnak az indulatok.
Tizennyolc éves voltam, amikor a családunk a József Attila-telepre költözött. Nagyobb lakásra volt szükségünk, mert a nővérem már egyetemre járt, kellett neki külön szoba, én pedig a szüleimmel osztoztam egy szobán. Világossá vált, hogy előbb-utóbb mennem kell.
A felnőtté válás útján
Gyerekkoromban sok nyarat töltöttem Apostagon a nagyszüleimnél, így adta magát a lehetőség, hogy Dunaújvárosba költözzek.
A technikum elvégzése után először a Ganz-MÁVAG tervezőirodáján dolgoztam, majd Dunaújvárosban, a Dunai Vasmű tervezőirodáján helyezkedtem el. Eleinte a radari munkásszálláson laktam, ahol hatan voltunk egy szobában, emeletes ágyakon. Mindenki más műszakban dolgozott, így se aludni, se pihenni nem lehetett rendesen. Akkoriban még cigarettáztam: a Vasmű úton kis trafikbódékban tíz szál cigit is lehetett venni, papírba csomagolva. A reggeli két kifli meg fél liter tej volt a tejcsárdában, mielőtt bringával elindultunk dolgozni. Ebéd a vasműben, amit a gyár támogatott, elfogadható volt. Este, legényemberként, a Kiscsillagban egy korsó sör és sült krumpli volt a vacsora.
Szerelmek és újrakezdések
Első feleségemet Apostagról, gyerekkoromból ismertem, ifjúkori szerelem lett belőle. Összeházasodtunk, de két évre elvittek katonának. Még le sem szereltem, már szóltak a Vasműből, hogy szövetkezeti lakást kaphatok – de csak házasként. Így lett a Zalka Máté utcában egy 1+3 félszobás lakásunk. Pontosan emlékszem: 16.500 forintot kellett befizetni érte. Az esküvőn a rokonság annyi pénzt összedobott, hogy éppen kijött belőle. Akkoriban ez nagy összeg volt – amikor leszereltem, havi 1800 forintot kerestem. Összeköltöztünk, de két év után vége lett a házasságnak; az anyós addig ügyeskedett, míg szétmentünk.
Két évig ismét legényember voltam. Akkor ismertem meg Idát egy születésnapi rendezvényen. Gárdai Gyurka, a paksi Blues Fesztivál szervezője mutatott be Neki – ő itt lakott a városban, és rokonok voltak. Akkor voltam huszonöt éves.
Acélszerkezetek és beruházások
A Dunai Vasműben acélszerkezeti beruházásokkal foglalkoztam. Erzsébeten végeztem az Eötvös Loránd Gépipari Technikumban, acélszerkezeti szakon, ami nagy előny volt, mert a Vasmű rengeteg acélszerkezetet gyártott – csarnokokat, mezőgazdasági épületeket is. Az építéstant is tanultuk, így beruházási területen helyezkedtem el, új épületek kivitelezésében vettem részt: építettünk például a számítóközpontot, a turbófúvó csarnokot, a horganyzót – mind nagy acélszerkezetes létesítmények voltak. Később részt vettem az új LD-konverteres acélmű építésében is. Összesen harminckét új épületet építtettem a déli városrészben, irodákkal, műhelyekkel, éttermekkel, elektromos központokkal.
Ezzel voltam elfoglalva hosszú éveken át, majd a Dunaújvárosi Főiskolára kerültem.
A döntés: Kisapostag lesz az otthon
Dunaújvárost eredetileg északi szélirányra tervezték, de a szél többnyire délről fújt, így a por és a szennyezés a városra szállt. A fiam füle bedagadt, kivették az orrmanduláját, állandóan betegeskedett.
Úgy döntöttünk, elköltözünk Kisapostagra. Ott télen fehér maradt a hó – mondtam is: ide nem jön a kosz, ez jó hely lesz.
A második diplomámat akkor szereztem. Először a Dunaújvárosi Főiskola gépészkarán végeztem, majd kétéves különbözeti vizsgával műszaki tanár lettem. Épp a diplomamunkámon dolgoztam, amikor a feleségem Kisapostagon szétnézett építési telek után. A telken egy diófa állt. Megtörtük a diót, eladtuk a dunaújvárosi radari cukrászüzemnek, és két évnyi dióbevétel visszahozta a telek árát.
Víz, utak, jövőkép: egy falu újjáépítése
Amikor megérkeztünk, Kisapostag borzasztó állapotban volt. Sok volt az elhanyagolt telek. A lakosság 80–90%-a nyugdíjas volt, nem volt vezetékes ivóvíz, rendes út se. Esőben sár-, nyáron por volt, az ásott kutak nitrites vizet adtak. Egy csecsemő majdnem bele is halt. Az első dolgom az volt, hogy kértem egy megbízólevelet a tanácselnöktől, aki már alig látott. Megkértem, engedje meg, hogy intézzem a vízellátást. Tudtam, hogy hivatalosan évekbe telik, mire megmozdul valami, de a falunak azonnal kellett ivóvíz. Fúrattam három kutat: az iskolához, az óvodához, és oda, ahol ma a bölcsőde áll. Hatvan–hetven méter mélyre mentünk, és tiszta víz jött fel. Addig a TSZ hordta lajttal a vizet lovas kocsin. A gyerekek egészséges vizet kaptak.
A vízműépítést terveztük, de alig volt rá pénz. Pályázott egy állami vállalat, de drágán – jött egy maszek, feleannyiért. Abban az időben maszekkal dolgozni szinte tiltott volt. A megyei vízügyön számonkérték, hogyan képzelem ezt. Azt mondtam: „A drágát nem tudom kifizetni. A maszekot igen. Ha maguk adnak pénzt, legyen a drága. Ha nem, csinálom a maszekkal.” Pénz nem volt – megcsináltam a maszekkal. Később még a vízmű üzemeltetését is rábíztuk. Volt, aki azt mondta: „Na, ebbe belebuksz! Az embereknek nem kell egészséges víz, ha fizetni kell érte.” De 98%-uk beállt a rendszerbe, vállalva a 40.000 forintos hozzájárulást – az akkori országos átlag 120.000 volt. Emiatt a Kádár titkárságán feljelentett valaki...
Áron József vezetőként Kisapostag élén
Fiatalon szerettem a kihívásokat, de később is volt mit visszaverni, mikor tanácselnök, majd polgármester lettem. Például a Dunai Vasmű le akarta hozni a salakhányót és a széniszap-tárolót a Scharbert-sziget déli csücskéig. A Papírgyár savat engedett volna a holtágba, mivel klórgázos technológiával dolgozott, ami elszabadulva Kisapostagon kötött volna ki. A legeszementebb ötlet az volt, hogy a Százhalombattai Erőművet széntüzelésűre akarták átállítani, és ide akarták hordani a radioaktív barnaszén pernyéjét. Volt olyan tervező is, aki nemzetközi kikötőt álmodott úgy, hogy a megközelítő vasút Kisapostag főutcáján haladt volna végig.
Közben a városrendezési terv azt mondta: „szerepkör nélküli község, visszafejlesztése javasolt”.
Ha fenn akartunk maradni, ha nem akartuk, hogy ingatlanaink elértéktelenedjenek, és gyermekeink elmenjenek, változtatni kellett.
A felsőbb tanácsi támogatásokat is szívesebben adták infrastrukturális fejlesztésre egy fejlődő falunak, mint egy kihalófélben lévőnek. Logikus volt, hogy utcát kell nyitni az építkezni szándékozóknak. A ’80-as években kedvező feltételekkel lehetett építési hitelhez jutni, így volt rá kereslet.
Utcák, utak, otthonok: a község formálása
Parcelláztuk a Ságvári utcát – ma Gárdonyi utca –, amit Papírgyári lakótelepnek hívtak, bár támogatást a Papírgyártól nem kaptunk, mégis sok ott dolgozó vett ott házhelyet. Az egyik utca bevételéből fedeztük az új parcellázást, útépítést, közművesítést. Salakoztuk a földutakat – ezek később aszfaltozásra is jó alapot adtak.
A Vasmű vezérigazgatójától kértem támogatást, hogy ingyen adja a kohósalakot. Ingyen nem adhatta, de megegyeztünk 1 Ft/tonna áron. Így 1-2 éven belül a sáros utcákból hengerezett salakos utak lettek.
A rendszerváltás után a fejlődésünk saját erőből folytatódott. Fogytak az építési telkek, új utcákat nyitottunk, például a Panoráma utcát és a hozzá csatlakozó Feljáró utat, hogy a József Attila utcát is meg lehessen közelíteni. A Panoráma utca Duna felőli oldalán lábas házas, zártkerti beépíthetőséget terveztünk, a másik oldal családi házas övezet lett. Használhatóvá tettük a feljáró lépcsőt, aszfaltoztuk a Duna sor déli felét, levittük a buszfordulót a Panoráma utcáig. Ez nagy változás volt a József Attila utcának is.
Évről évre aszfaltoztuk a salakos utakat – országos rekordot döntöttünk, mert utcáink 90%-a pormentes, szilárd burkolatú lett, amikor például Érd csak 55%-on tartott. Kijavíttattuk a Közútkezelővel a fő utcánkat, és elértük a 6-os főútnál a leforduló sáv megépítését is.
Nem kis szerepünk volt abban, hogy a 8-as autópálya és a Pentele híd jó helyre került – volt jelentős lobbi a másik megoldás mellett, hogy a város északi felén valósuljon meg.
Az intézmények és közszolgáltatások megújítása
Új orvosi rendelő építéséhez alapítványt hoztunk létre, hogy államilag támogatott pályázatokon részt vehessünk.
Az iskolában, óvodában, öregek napközi otthonában központi fűtést építettünk, átépítettük az óvodai konyhát. Az ovisok számára angol nyelvoktatást biztosítottunk, és az országban elsőként vettünk számítógépet az alsó tagozatosoknak, hogy játékosan fejlesszük a készségeiket. Az iskolában vizesblokkot építettünk, tornaszobát alakítottunk ki. Megkértem a pedagógusokat, hogy összevont tornaórán uszodába vigyék a gyerekeket, mert Duna-parti községként fontos, hogy mindenki megtanuljon úszni. Előtte a dunai strandon két gyermeket mentettem ki, akiket már a víz sodort el. Az országban elsőként vezettük be az iskolázási segélyt, amelyet augusztusban adtunk a szülőknek a tanévkezdés megkönnyítésére. Ezt később Dunaújváros is átvette, majd elterjedt az egész országban.
Közösségépítés, hagyományőrzés, sport és szabadidő
A nyugdíjasoknak minden karácsonykor figyelmességi csomagot adtunk, amelyben szaloncukor, fenyőfadísz, csokoládé és sütemény is volt. Ez a hagyomány a mai napig él.
Vettünk pingpongasztalokat, létrejött az asztalitenisz szakosztály. Egy sportember a városból birkózószőnyegeket hozott, és oktatta a gyerekeket, így birkózó szakosztály is alakult. Megszereztük a jelenlegi sportpálya területét és vízellátással öltözőt alakítottunk ki.
Hammer István anyagi támogatásával létre hoztuk a labdarúgó szakosztályt, ami szép sikereket ért el, egészen a megyei I. osztályig jutottunk.
Részt vettünk a Játék határok nélkül vetélkedőn a környékbeli falvak között, és megnyertük a versenyt.
Megalakult a néptánccsoport, ami segített a hagyományőrző szüreti mulatságok szervezésében. Népművelő szervezőt alkalmaztunk, akinek közreműködésével elindult a Kisapostagi Hírmondó, ami ma is megjelenik. Ő szervezte a hagyományőrző szüreti mulatságokat, csoportos színház- és koncertlátogatásokat Budapestre és Dunaújvárosba, valamint téli szánkó- és síkirándulásokat is.
Mivel a község létszáma közel duplájára nőtt, szükség volt arra, hogy az emberek megismerhessék egymást. Megszerveztük az első falunapot. A kultúrotthonban kezdetben hetente keskenyfilmeket vetítettünk, de ezt hamar kiszorította a VHS. Így az elsők között vettünk egy akkor csúcsminőségű VHS-lejátszót az ifjúsági klubnak. Ehhez biztosítottuk számukra a tárgyalótermet. Statikussal megvizsgáltattam az épületet, és emeletráépítéssel új községházát építettünk, ahol bővített könyvtár is helyet kapott.
Politika a háttérben
A kapcsolatok sokat számítottak. Akkoriban még értékelték, ha valaki nem magának, hanem a közösségnek dolgozott. A rendszerváltás után sokkal nehezebb lett. Előtte elég volt egy párttitkárt meggyőzni, utána négy-ötféle politikai érdeknek kellett megfelelni. Ott voltam az MSZMP átalakuló kongresszusán, amikor megalakult az MSZP. A rendszerváltás idején a szocialista párt színeiben országgyűlési képviselőjelölt voltam, Pozsgay Imre és Nyers Rezső mellett a 7–10. helyen szerepeltem a listán. Pozsgay kilépésével én is távoztam a pártból. Később a Kupa-féle Centrum Párt országgyűlési képviselőjelöltje lettem.
De sosem a politikával foglalkoztam. A fejlődés és közösségépítés volt a legfontosabb. A Falunap, a szüreti felvonulás, a könyvtár, a sportélet, a néptánc, az úszásoktatás, a gyerekprogramok – ezek adtak tartalmat a mindennapoknak.
Ahol jó megöregedni
- Most nyugdíjasként főleg a horgászat és a vadászat teszi ki a mindennapjaimat, de 80 év távlatából mondhatom, Kisapostag volt az életem. Örülök, hogy részese lehettem a fejlődésének!