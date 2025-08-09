Díszlövésektől falunapokig – Egy kivételes ember visszaemlékezései

Egy kötetlen beszélgetés során idézte fel gyermekkorától polgármesterségéig tartó életének főbb állomásait. Áron József visszaemlékezései csupán ízelítőt adhatnak munkásságából és élete sokszínű aspektusaiból.

Áron József a 2025-ös Kisapostagi Falunapon Kisapostagért díjban részesült

Egy különleges születésnap és a MÁVAG-kolónia világa

Édesanyám 1945. május 4-én, a mai Baross utcai klinikán szült meg, szalmazsákon. Aznap díszlövések hallatszottak – nem a háború végét jelezték, hanem az én érkezésemet. (Nevet)

Gyermekkoromat Budapesten, a VIII. kerületben töltöttem, a MÁVAG-kolóniában. Ez harminckét lépcsőházból álló hatalmas épületegyüttes volt, mintegy négyezer emberrel. Saját kis világ volt: bolt, orvosi rendelő, kaszinó és kultúrház is működött benne. A szomszédos lépcsőházban lakott Illés Lajos, az Illés zenekar vezetője. Egy zongoratanárhoz jártunk, mert a MÁVAG a gyerekek zenetanulását is támogatta. Itt nőtt fel Kozma István többszörös birkózó-világbajnok is.

A Kolónia épületei a Vajda Péter utca és a Bláthy Ottó utca sarkán

Fotó: Globetrotter19 / Forrás: Wikipédia

Az ’56-os forradalom gyermekszemmel

A kultúrházban láttam Marosánt és Rákosit is, akiket az emberek akkor húsz percig állva tapsoltak, őszintén éljenezve. Aztán ’56-ban ugyanolyan őszinteséggel másként fordultak. Tizenegy éves gyerekként sok mindent láttam abból az időből: fejjel lefelé fellógatott lelőtt embereket láttam a Köztársaság téren, kiégett tankokat, friss sírokat – némelyiken virág, másikon emberi ürülék volt. Később két ifivezetőnket, akik korábban kirándulni vittek minket, a gyárnál lőtték agyon az oroszok, miközben csak védték az üzemet a lopásoktól.

Az ablakunk alatt temették el őket, majd később kiásták, és klórral beszórták a helyüket. Azóta sem bírom a klór szagát.

Ezek a dolgok nem tettek sérültté, de örökre megtanították, mennyire elszabadulhatnak az indulatok.

Tizennyolc éves voltam, amikor a családunk a József Attila-telepre költözött. Nagyobb lakásra volt szükségünk, mert a nővérem már egyetemre járt, kellett neki külön szoba, én pedig a szüleimmel osztoztam egy szobán. Világossá vált, hogy előbb-utóbb mennem kell.

A felnőtté válás útján

Gyerekkoromban sok nyarat töltöttem Apostagon a nagyszüleimnél, így adta magát a lehetőség, hogy Dunaújvárosba költözzek.