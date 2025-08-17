Nagyvenyim
57 perce
Két egymást követő napon is áramszünet lesz
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint Nagyvenyim több utcájában is tervezett áramszünet lesz hálózatkarbantartási munkálatok miatt.
Augusztus 27-én, szerdán 08:00 és 16:00 óra között érintett szakaszok:
- Attila utca 2–28., 32–56.
- Attila utca 1–33., 37–59.
- Fő utca 7.
- Patak dűlő 13.
- Petőfi sor 1–3., 7–11.
- Petőfi sor 10.
Augusztus 28-án, csütörtökön 08:00 és 16:00 óra között érintett szakaszok:
- Deák Ferenc utca 2–34., 40.
- Deák Ferenc utca 11–61., 65–67.
- Deák Ferenc utca 13/2., hrsz 290/1.
Az áramszolgáltató kéri a lakosság megértését, és arra figyelmeztet, hogy a hálózaton végzett munkák ideje alatt a fogyasztók áramkimaradással számoljanak. A lakosoknak javasolt előre felkészülniük a tervezett szünetre.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre