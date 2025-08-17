augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagyvenyim

34 perce

Két egymást követő napon is áramszünet lesz

Címkék#hálózat#áramszünet#Nagyvenyim

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint Nagyvenyim több utcájában is tervezett áramszünet lesz hálózatkarbantartási munkálatok miatt.

Duol.hu

Augusztus 27-én, szerdán 08:00 és 16:00 óra között érintett szakaszok:

  • Attila utca 2–28., 32–56.
  • Attila utca 1–33., 37–59.
  • Fő utca 7.
  • Patak dűlő 13.
  • Petőfi sor 1–3., 7–11.
  • Petőfi sor 10.

Augusztus 28-án, csütörtökön 08:00 és 16:00 óra között érintett szakaszok:

  • Deák Ferenc utca 2–34., 40.
  • Deák Ferenc utca 11–61., 65–67.
  • Deák Ferenc utca 13/2., hrsz 290/1.

Az áramszolgáltató kéri a lakosság megértését, és arra figyelmeztet, hogy a hálózaton végzett munkák ideje alatt a fogyasztók áramkimaradással számoljanak. A lakosoknak javasolt előre felkészülniük a tervezett szünetre.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu