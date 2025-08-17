Két egymást követő napon is áramszünet lesz

Augusztus 27-én, szerdán 08:00 és 16:00 óra között érintett szakaszok:

Attila utca 2–28., 32–56.

Attila utca 1–33., 37–59.

Fő utca 7.

Patak dűlő 13.

Petőfi sor 1–3., 7–11.

Petőfi sor 10.

Augusztus 28-án, csütörtökön 08:00 és 16:00 óra között érintett szakaszok:

Deák Ferenc utca 2–34., 40.

Deák Ferenc utca 11–61., 65–67.

Deák Ferenc utca 13/2., hrsz 290/1.

Az áramszolgáltató kéri a lakosság megértését, és arra figyelmeztet, hogy a hálózaton végzett munkák ideje alatt a fogyasztók áramkimaradással számoljanak. A lakosoknak javasolt előre felkészülniük a tervezett szünetre.