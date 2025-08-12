Tájékoztatás
8 perce
Fontos! Itt nem lesz áram augusztus 13-án!
Tervezett áramszünet lesz Kulcs egyes területein 2025. augusztus 13-án.
Kulcs Község Önkormányzata a Facebook-oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy 2025. augusztus 13-án, szerdán 8:00 és 16:00 óra között tervezett áramszünet lesz a település bizonyos területein. Az áramszünet oka a gyengeáramú rendszerek — így a televízió, az internet és a térfigyelő kamerák — kiépítése. Az érintett területeken az áramszolgáltatás szünetelni fog, ezért kérik a lakókat, hogy ennek megfelelően készüljenek fel.
Az áramszünet által érintett utcák
- Arany János utca: 35, 37, 39, 41, 43 (HRSZ: 3787/1 és 3787/1/B), 46, 47, 49, 50, 51, 52 (és HRSZ: 3774), 53–55 (HRSZ: 3796), 54, 56 (HRSZ: 3773/2), 57 (HRSZ: 3798/7), 58, 59, 60, 61 (HRSZ: 3798/9), 62, 63, 66, 68, 70, 72 továbbá HRSZ: 1771, HRSZ: 3789/1, HRSZ: 3690, HRSZ: 5773, 209, 2780
- Jázmin utca: 8, 16 (HRSZ: 4170), 54, 5770, 5780, 5835, 5839 valamint HRSZ: 4113/2, 4162, 5772, 5775/1, 5777, 5838, 5842.
- Sütő András utca: 6 (HRSZ: 5772), 10 (HRSZ: 4126), 12 (HRSZ: 5776).
- Rákóczi utca: 35–138 (szinte minden házszám), illetve HRSZ: 3617/2, 3633/1, 3709/1, 3710, 3713, 3577/2.
- Kossuth Lajos utca: 64.
- Napsugár utca: HRSZ: 3804.
- Rozmaring utca: 1, 3, 4 (HRSZ: 3781/7), 8 (HRSZ: 3781/5), 12, 40 valamint HRSZ: 3781/2, 3781/6, 3781/8, 5686.
- Rózsahegyi utca: 63, 65.
- Óvoda utca: 1 (HRSZ: 4110), HRSZ: 4204.
