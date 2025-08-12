Fontos! Itt nem lesz áram augusztus 13-án!

Kulcs Község Önkormányzata a Facebook-oldalán tájékoztatta a lakosságot, hogy 2025. augusztus 13-án, szerdán 8:00 és 16:00 óra között tervezett áramszünet lesz a település bizonyos területein. Az áramszünet oka a gyengeáramú rendszerek — így a televízió, az internet és a térfigyelő kamerák — kiépítése. Az érintett területeken az áramszolgáltatás szünetelni fog, ezért kérik a lakókat, hogy ennek megfelelően készüljenek fel.

Tervezett áramszünet Kulcson

Forrás: Kulcs község Facebook-oldala

Az áramszünet által érintett utcák