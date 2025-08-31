Minden elsötétül Dunaújvárosban ezekben az utcákban, mutatjuk mikor

Szeptember 1-7. között Dunaújvárosban tervezett áramszünetekre kell számítani. Összegyűjtöttük az E.ON, az eon.hu oldalon közzétett adatok alapján, hogy pontosan melyik utcákban és mikor szünetel majd az áramszolgáltatás. Az alábbi galériában az utcák neve után láthatja, hogy melyik házszámot, vagy helyrajzi számot érint a kikapcsolás.

Az áramszünet több utcát érint

Fotó: MW-archív

Képgalériában az áramszünettel érintett helyek