Karbantartás

39 perce

Minden elsötétül Dunaújvárosban ezekben az utcákban, mutatjuk mikor

Címkék#E ON#áramszünet#Dunaújváros

A következő napokban többször is áramszünet lesz Dunaújvárosban. A karbantartás részeként szükséges a feszültségmentesítés az érintett utcákban.

Gallai Péter

Szeptember 1-7. között Dunaújvárosban tervezett áramszünetekre kell számítani. Összegyűjtöttük az E.ON, az eon.hu oldalon közzétett adatok alapján, hogy pontosan melyik utcákban és mikor szünetel majd az áramszolgáltatás. Az alábbi galériában az utcák neve után láthatja, hogy melyik házszámot, vagy helyrajzi számot érint a kikapcsolás.

áramszünet
Az áramszünet több utcát érint
Fotó: MW-archív

Képgalériában az áramszünettel érintett helyek

Áramszünetek szeptember 1-7. között Dunaújvárosban

 

