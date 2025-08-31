Karbantartás
34 perce
Minden elsötétül Dunaújvárosban ezekben az utcákban, mutatjuk mikor
A következő napokban többször is áramszünet lesz Dunaújvárosban. A karbantartás részeként szükséges a feszültségmentesítés az érintett utcákban.
Szeptember 1-7. között Dunaújvárosban tervezett áramszünetekre kell számítani. Összegyűjtöttük az E.ON, az eon.hu oldalon közzétett adatok alapján, hogy pontosan melyik utcákban és mikor szünetel majd az áramszolgáltatás. Az alábbi galériában az utcák neve után láthatja, hogy melyik házszámot, vagy helyrajzi számot érint a kikapcsolás.
Képgalériában az áramszünettel érintett helyek
Áramszünetek szeptember 1-7. között Dunaújvárosban
