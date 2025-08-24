augusztus 24., vasárnap

Figyelem!

1 órája

Ekkor nem lesz áram Dunaújvárosban és több környező településen

Címkék#Adonyban#Eon#áramszünet#Kulcs#Dunaújváros#Rácalmás

A következő napok során is számítani kell áramszünetre Dunaújvárosban és több környező településen. A szolgáltató tervezett karbantartás részeként dolgozik a hálózaton. Ehhez szükséges a feszültségmentesítés.

Gallai Péter

Augusztus 25-31. között Dunaújvárosban és több környező településen, így Rácalmáson, Kulcson és Adonyban ismét tervezett áramszünetre kell számítani. Összegyűjtöttük az eon.hu oldalán közzétett adatok alapján, hogy pontosan melyik utcákban és mikor szünetel majd az áramszolgáltatás. Az alábbi galériában az utcák neve után láthatja, hogy melyik házszámtól érvényes a leállás, ahol ez hiányzik, ott az egész utcában nem lesz szolgáltatás.

áramszünet
Áramszünet lesz több napon és településen a hét során
Fotó: MW-archív

Képgalériában az áramszünettel érintett helyek

Áramszünetek augusztus 25.-31. között Dunaújvárosban, Rácalmáson, Kulcson, Adonyban

 

