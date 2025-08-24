Ekkor nem lesz áram Dunaújvárosban és több környező településen

Augusztus 25-31. között Dunaújvárosban és több környező településen, így Rácalmáson, Kulcson és Adonyban ismét tervezett áramszünetre kell számítani. Összegyűjtöttük az eon.hu oldalán közzétett adatok alapján, hogy pontosan melyik utcákban és mikor szünetel majd az áramszolgáltatás. Az alábbi galériában az utcák neve után láthatja, hogy melyik házszámtól érvényes a leállás, ahol ez hiányzik, ott az egész utcában nem lesz szolgáltatás.

Áramszünet lesz több napon és településen a hét során

Fotó: MW-archív

Képgalériában az áramszünettel érintett helyek