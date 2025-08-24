Figyelem!
2 órája
Ekkor nem lesz áram Dunaújvárosban és több környező településen
A következő napok során is számítani kell áramszünetre Dunaújvárosban és több környező településen. A szolgáltató tervezett karbantartás részeként dolgozik a hálózaton. Ehhez szükséges a feszültségmentesítés.
Augusztus 25-31. között Dunaújvárosban és több környező településen, így Rácalmáson, Kulcson és Adonyban ismét tervezett áramszünetre kell számítani. Összegyűjtöttük az eon.hu oldalán közzétett adatok alapján, hogy pontosan melyik utcákban és mikor szünetel majd az áramszolgáltatás. Az alábbi galériában az utcák neve után láthatja, hogy melyik házszámtól érvényes a leállás, ahol ez hiányzik, ott az egész utcában nem lesz szolgáltatás.
Képgalériában az áramszünettel érintett helyek
Áramszünetek augusztus 25.-31. között Dunaújvárosban, Rácalmáson, Kulcson, Adonyban
