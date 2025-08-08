Újrakezdés tudatosan – Álláskeresési tanácsadó napot tartanak a volt Dunaferr dolgozóinak

A „Segítő kéz az álláskeresésben – Gyakorlati tanácsadó nap” célja, hogy valóban használható ötletekkel, eszközökkel támogassa a résztvevőket az újrakezdésben. Az álláskeresésben elengedhetetlen a tudatos felkészülés – ebben nyújtanak gyakorlati segítséget tapasztalt szakemberek, valós példákon, naprakész tanácsokon keresztül. A program elsősorban azokra fókuszál, akik a Dunaferr utódcégeinek csoportos leépítése után keresik a továbblépés lehetőségét.

Az álláskeresési nap elsősorban a vasmű nemrég elbocsájtott dolgozóinak kíván segítséget nyújtani

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az álláskeresési előadás programja

A program keretében szó lesz az önéletrajzírás új trendjeiről, a mesterséges intelligencia által optimalizált CV-kről, az online álláskereső oldalak működéséről, és arról is, mire figyel egy HR-es vagy toborzó egy állásinterjún.

Előadók:

Komócsin Laura (Business Coach Kft., ÖnbizalomNövelde program alapítója)

Nahlik Anikó (vállalati toborzási vezető)

A helyszín a Városháza „C” szárnya lesz, a Házasságkötő és rendezvényterem, ahol 10:30-tól 12:00-ig várják az érdeklődőket. A programon való részvétel ingyenes, de a 185 fős terem befogadóképessége miatt érdemes időben érkezni, a helyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni.