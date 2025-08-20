Ünnepi programok két helyszínen (videókkal, képgalériával)

A Városháza téren és a Mondbach-kúriában várták az államalapítást ünneplőket a szervezők. Elég nehezen indult az esemény, mivel a kora délutáni órákban elég kevesen voltak mindkét helyszínen. Azután szép lassan, de egyre nőtt a résztvevők látszáma. A Városháza téren küzdősport-bemutatókkal kezdődött a műsor. Ezután az Űrdongó, Ricsi bohóc, Bing nyuszi szórakoztatta a gyerekeket. Zárásképpen pedig Gáspár Laci adott koncertet a főtéren. Volt vidámpark és gasztroutca is.

Az államalapítás ünnepén a Városháza téren kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat

Fotó: Agárdy Csaba

Közös ima az államalapítás és a kenyér tiszteletére

A Mondbach-kúriában 15 órakor kezdődött az államalapítás tiszteletére rendezett program, Pintér Tamás polgármester köszöntőjével. Utána Czeglédi Péter Pál református lelkész, Stermeczki András evangélikus lelkész, Braun Ervin a babtista gyülekezet vezetője, végül Baltási Nándor római katolikus plébános mondott beszédet, majd szentelte meg az augusztus huszadikai új kenyeret. A szentelés után a megjelentek közösen mondtak egy Mi atyánkat, majd énekelték el a Himnuszt. A megnyitó után Dunaújváros önkormányzati képviselői végig kínálták az ünneplőket az új kenyér egy-egy darabkájával.

A kulturális programok Kiss Kálmán előadásával kezdődtek, aki saját versét szavalta el, amit az ünnepre írt. Ezután a Baracs Néptáncegyüttes és a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes közös műsora következett, a két tánccsoport színvonalas előadással rukkolt elő, nem véletlenül arattak nagy sikert. A gyerekeket egész nap kézműves foglalkozások várták a keramikus műhelyben, és a kúria épületében kincset is kereshettek. A kicsikre ingyen limonádé, míg a felnőttekre ingyenes fröccsterasz várt. A különböző borokat a Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület biztosította. A program végén a Vasovski Live lép színpadra, amely az elektronikus zenét ötvözi a szimfonikussal. Zárásként lézershow-t terveztek, amely az augusztus huszadikán megszokott tűzijátékot váltotta fel.