Bizalomépítés

49 perce

Alaszkai találkozó: az első Trump–Putyin tárgyalás és következményei (videóval)

A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund Robert C. Castellel, a lap főmunkatársával és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával beszélgetett Trump és Putyin alaszkai találkozójáról.

Duol.hu

Castel szerint az alaszkai találkozó legfőbb eredménye, hogy elindult a párbeszéd, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé. A szakértő hangsúlyozta, hogy irreális lett volna azonnali megoldást várni. – Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy a szélsőséges forgatókönyvek nem valósultak meg. Az a probléma, amit évtizedeken át készítettek elő, és amit a háború évei alatt csak súlyosbítottak, nem oldható meg egy háromórás beszélgetéssel – mondta. Castel szerint Európa nem tényező a folyamatban – írta a magyarnemzet.hu.

Vége az alaszkai találkozó első tárgyalási fordulójának Putyin és Trump között.
A párbeszéd jelentősége és a háború értékelése az alaszkai találkozó tükrében

Castel kiemelte, hogy Putyin kockázatos, de szimbolikus gesztust tett, amikor amerikai területen találkozott Trumppal és elfogadta a meghívást az elnöki autóba. Ez bizalomépítő lépésnek számít a szakértő szerint. A beszélgetés során szó esett a háború alakulásáról is. Castel úgy véli, hogy Ukrajna szinte minden mérce szerint elveszítette a háborút, míg Oroszország elérte stratégiai célját, vagyis a NATO keleti terjeszkedésének feltartóztatását. 

Összegzésként a szakértő leszögezte, hogy az alaszkai csúcstalálkozó jelentősége nem konkrét eredményekben, hanem a diplomáciai folyamat elindításában rejlik.

