1 órája
A béke lehetősége először fontosabb a háborúnál
A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjében Tóth Tamás Antallal Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója és Fekete Rajmund, a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője értékelték az alaszkai találkozó jelentőségét. A beszélgetés fő témája az alaszkai csúcstalálkozó üzenete, az amerikai és orosz érdekek, valamint a magyar álláspont volt.
Az alaszkai találkozó két és fél órán át tartott Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Bár kevés konkrétum került nyilvánosságra, a szakértők szerint a béke lehetősége most először került hangsúlyosabban napirendre, mint maga az ukrán kérdés. A nemzetközi visszhang alapján a találkozó akár egy új geopolitikai korszak kezdetét is jelentheti - írta a magyarnemzet.hu.
Mit jelent az alaszkai találkozó a világpolitikában?
Fekete Rajmund hangsúlyozta: Trump üzletemberi attitűdje most is megmutatkozott, hiszen mindig az amerikai érdekből indul ki, és tárgyalás közben kemény, határozott stílust képvisel. A találkozó előtt Trump több nyugati vezetőt – köztük Ursula von der Leyent, Emmanuel Macront, Giorgia Melonit, Alexander Stubbot, Friedrich Merz német kancellárt, Mark Rutte NATO-főtitkárt és Volodimir Zelenszkijt – is tájékoztatta, ám a szakértők szerint ez inkább diplomáciai gesztus volt, mint érdemi egyeztetés.
A magyar érdekekről mindkét elemző kiemelte: Magyarország számára a béke a legfontosabb. „Ha a háború folytatódik, Európa és Magyarország is veszíteni fog” – fogalmaztak. Az alaszkai csúcstalálkozó tehát olyan fordulópont lehet, amelyben az Egyesült Államok és Oroszország közvetlen megegyezése minden más szereplőt – Ukrajnát, az EU-t és a NATO-t is – háttérbe szoríthat.
