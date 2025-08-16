augusztus 16., szombat

Alaszkai találkozó

1 órája

Zelenszkij békülékeny hangot ütött meg Trump és Putyin egyeztetése után

Címkék#béke#Vlagyimir Putyin#Donald Trump#Volodimir Zelenszkij

Az alaszkai találkozó kapcsán Donald Trump és Vlagyimir Putyin egyeztetését értékelték a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjében. A beszélgetésben Tóth Tamás Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő elemezte a tárgyalás következményeit.

Duol.hu

Az alaszkai találkozó egyik legnagyobb meglepetése, hogy Volodimir Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg, noha a háború lezárásának esélye továbbra is csekély. Az ukrán elnök a találkozót követően közölte: „hosszú, tartalmas” beszélgetést folytatott Donald Trumppal, előbb négyszemközt, majd európai vezetők bevonásával - írta a magyarnemzet.hu. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész konstruktívan dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump háromoldalú egyeztetésre vonatkozó javaslatát. Fekete Rajmund kiemelte: különösen figyelemre méltó, hogy az ukrán elnök most nem kritizálta Oroszországot, hanem a békekötés fontosságát emelte ki.

alaszkai találkozó
Donald Trump és Vlagyimir Putyin az alaszkai találkozón Fotó: Jae C. Hong / Forrás: MTI/AP

Miért volt fontos az alaszkai találkozó?

Kiszelly Zoltán rámutatott: a mostani egyeztetés inkább amerikai–orosz tárgyalás volt, amelynek középpontjában Ukrajna állt. Bár a béke még messze van, a folyamat kezdetének tekinthető, és további két- és háromoldalú megbeszélések várhatók. A szakértők szerint Zelenszkij békülékenyebb retorikája mögött belső kényszerek is húzódnak, hiszen Ukrajnában egyre nehezebb utánpótlást találni a frontra.

A podcastban elhangzott: Trump politikai mozgásterét korlátozza hivatali ideje, míg Putyin és Hszi Csin-ping hosszabb távon is stabil pozícióban vannak. Emellett Brüsszel érdekei sem feltétlenül a béke irányába mutatnak, hiszen a háborút az uniós mélyítés és gazdasági átalakítások eszközeként használják.

Kiszelly Zoltán összefoglalója szerint a legfontosabb fejlemény, hogy Trump és Putyin tárgyalóasztalhoz ült: a kompromisszumokról azonban hosszú, bonyolult folyamat fog dönteni.

A teljes cikket itt olvashatják.

 

