A rendőrség megnevezte a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottját

Az anyát gyanúsítják a nagydorogi csecsemő megölésével

Pénteken sajtótájékoztatót tartott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Ennek keretében megnevezték a szerdai nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottját és közölték a nyomozás eddig publikus részleteit.

Szent István-napi ünnepség Perkátán –„Az új kenyér a közösség szívében születik”

A Szent István-napi ünnepséget Perkátán kenyérszentelés, néptánc és ünnepi műsor tette felejthetetlenné. Sőt, az ünnepséget követően lovas kocsival vitték körbe Perkáta nagyközségben a megszentelt kenyeret.

Digitális forradalom a radiológiában – film helyett monitor

Fotó: Gorodenkoff

2025. szeptember 25-én ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet. Ez a jubileum nemcsak az intézmény, hanem a teljes egészségügy fejlődésének mérföldköve. Az elmúlt évtizedekben a radiológia egyike volt azoknak a területeknek, ahol a digitalizáció valódi forradalmat hozott.

Méltóságteljesen ünnepeltek Kisapostagon (videóval, képgalériával)

Fotó: Kallai Felix

Kisapostagon idén is méltó módon emlékeztek meg augusztus 20-áról, államalapító Szent István királyról, valamint az új kenyérről. Az ünnepi műsor – amelyet az evangélikus templom tiszteletet sugárzó falai között tartottak meg – augusztus 20-án, délután 17 órakor kezdődött, és a helyi közösség bensőséges és megható részvételével zajlott.

