A környező településeken is gondot okoz a fermentlé bűze

Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim: – Nálunk is van lakossági jelzés. Csizmadia György környezetvédelmi tanácsnokra van testálva a feladat. A település egyes részein érezhető a szag, aminek a terjedését, jelenlétét az időjárási viszonyok is befolyásolhatják. Alapvetően a Mezőfalvához közelebbi rész, valamint a község északi területe, a Mélykút irányába eső területek érintettek. A településünk életében gondot okoz időlegesen a fermentléhez köthető tevékenység, mint például a szállítás. Fogalmazhatunk úgy is, hogy nem vagyunk hozzászokva ilyen forgalomhoz. Nem örülök neki, hogy például a tározók feltöltésekor ötszáz kamion volt havonta. Nyilván ez a helyzet növeli a közlekedési kockázatot az átkelési szakaszoknál. Nagyvenyim teljes szállítási útvonal, ezért a közlekedési kockázatot rontja a nagyszámú gépjármű forgalma. A környezetvédelmi hatása sem elhanyagolható, hiszen a kipufogógázok környezetre gyakorolt hatása is megjelenik. Továbbá a település egyik feléről a másikra való átjutást lényegesen nehezíti. Legfőképp a közúti átkelőhelyek tekintetében például az iskola, a hivatalos intézmények megközelítése esetén nőhet a baleseti kockázat. Szerencsére még nem volt probléma belőle. Itt mindenki normálisan közlekedik és nem lépik túl a sebességet, de hát így ez sok, ez kétségtelen! Van egy felújított 6219-es számú utunk. Ennek a kihordási ideje szempontjából biztosan nem mindegy, hogy ötszáz darab, negyven tonnás kamion megy át rajta havonta – hallottuk az összefüggéseket Nagyvenyim polgármesterétől

Riportjainkból kiderült, egyre nagyobb területeket érint a fermentlé tárolásának hatása.