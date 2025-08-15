augusztus 15., péntek

A környező településeken is gondot okoz a fermentlé bűze

A fermentlé a szaghatáson kívül más, a közösségeket érintő helyzetekben is befolyásolhatja a települések életét. Kisapostag, Baracs és Nagyvenyim polgármestereit kérdeztük, náluk milyen jelzések érkeztek, miben okoz nehézséget ez a helyzet?

Duol.hu
Várai Róbert, Baracs: – Pont a mai napon érkezett az önkormányzathoz egy lakó, aki a szaghatás miatt érdeklődött, hogy mit lehet tenni? Baracs egy részén is érezhető a mással össze nem téveszthető szag. A település közösségi felületén is számos jelzés látott napvilágot. Tehát valamilyen szinten érintettek vagyunk.

Nagy Attila, Kisapostag: – Az elmúlt napokban nálunk is megjelent ez a szag. Hivatalos lakossági bejelentés eddig nem érkezett, de a kisapostagi internetes közösségi csoportot fellapozva már több hozzászólás is olvasható. Természetesen tudunk a problémáról. Ez a szag eddig nem volt tapasztalható.

 

Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim: – Nálunk is van lakossági jelzés. Csizmadia György környezetvédelmi tanácsnokra van testálva a feladat. A település egyes részein érezhető a szag, aminek a terjedését, jelenlétét az időjárási viszonyok is befolyásolhatják. Alapvetően a Mezőfalvához közelebbi rész, valamint a község északi területe, a Mélykút irányába eső területek érintettek. A településünk életében gondot okoz időlegesen a fermentléhez köthető tevékenység, mint például a szállítás. Fogalmazhatunk úgy is, hogy nem vagyunk hozzászokva ilyen forgalomhoz. Nem örülök neki, hogy például a tározók feltöltésekor ötszáz kamion volt havonta. Nyilván ez a helyzet növeli a közlekedési kockázatot az átkelési szakaszoknál. Nagyvenyim teljes szállítási útvonal, ezért a közlekedési kockázatot rontja a nagyszámú gépjármű forgalma. A környezetvédelmi hatása sem elhanyagolható, hiszen a kipufogógázok környezetre gyakorolt hatása is megjelenik. Továbbá a település egyik feléről a másikra való átjutást lényegesen nehezíti. Legfőképp a közúti átkelőhelyek tekintetében például az iskola, a hivatalos intézmények megközelítése esetén nőhet a baleseti kockázat. Szerencsére még nem volt probléma belőle. Itt mindenki normálisan közlekedik és nem lépik túl a sebességet, de hát így ez sok, ez kétségtelen! Van egy felújított 6219-es számú utunk. Ennek a kihordási ideje szempontjából biztosan nem mindegy, hogy ötszáz darab, negyven tonnás kamion megy át rajta havonta – hallottuk az összefüggéseket Nagyvenyim polgármesterétől

Riportjainkból kiderült, egyre nagyobb területeket érint a fermentlé tárolásának hatása.

