A hegy, amit csak a kitartók érnek el!

„A hegy csak akkor enged fel, ha készen állsz” – Szabó Gréta dietetikus és csúcshódító

Szabó Gréta dietetikus. Két éve viszont hegyeket mászik. Komolyan.Hegymászás kötéllel, hágóvassal, jégcsákánnyal – nem divatból, nem fotóért, hanem azért, mert ez lett a szenvedélye.

Az én történeteim 41. rész

Már több, mint egy éve osztja meg Nyíri Miklós élete és munkája színes epizódjait. Mindezek azonban többek ennél, hiszen ezek a személyes visszaemlékezések egyfajta kordokumentumok is, amelyek vele együtt „írják” Dunaújváros történetét is. Miklós továbbra is óriási dinamizmussal ír, ez már a 41. rész.

Kétszer lopták el a kártyájáról az összes pénzét a dunaújvárosi nőnek

Kibertámadás áldozata lett egymás után kétszer is egy dunaújvárosi vásárló. Klónozott webáruház az, amin keresztül ellopták a pénzét, s jutottak hozzá a bankszámlájához.

Nótár Mary, tűzoltók, díjak és gulyás: így telt a Szabolcs Napok (képgalériával)

Kulturális vetélkedő, emléktábla-avatás és színes, szórakoztató programkínálat várta a Szabolcs Napok résztvevőit Pusztaszabolcson a közelmúltban. A Szabolcs Napok keretében adták át a települési elismeréseket is.

