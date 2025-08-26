augusztus 26., kedd

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal is kiállítóként vesz részt az Állásbörzén

Címkék#Fejér Vármegyei Kormányhivatal#Állásbörz#Dunaújvárosban

2025. augusztus 28-án Dunaújvárosban kerül megrendezésre az idei Állásbörze, amelyen a Fejér Vármegyei Kormányhivatal is bemutatkozik kiállítóként.

Duol.hu

A Kormányhivatal önálló standdal várja a látogatókat, ahol számos hasznos szolgáltatás érhető el az álláskeresők és érdeklődők számára. A standnál tájékoztatást kaphatnak a rendezvényen megjelenő cégekről és az általuk kínált álláslehetőségekről, valamint szakmai segítséget nyújtanak az önéletrajz megírásához is. Emellett a résztvevők részletes információkat szerezhetnek a Kormányhivatal széleskörű támogatási lehetőségeiről, amelyek megkönnyíthetik a munkavállalást és az elhelyezkedést. A rendezvény kiváló alkalmat kínál mindazok számára, akik új szakmai kihívásokat keresnek, vagy szeretnének tájékozódni a munkaerőpiac aktuális kínálatáról.

Az Állásbörze helyszínéül a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola szolgál, amely 9.00-17.30 óráig áll nyitva az érdeklődők számára.

További részletek

 

