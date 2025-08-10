augusztus 11., hétfő

A Duna Sport Egyesület horgász szakosztályának fejlesztési tervei

Duol.hu

A Duna Sport Egyesület horgász szakosztálya a hamarosan gyermek horgásztábor megrendezését tervezi, melynek célja a horgászsport népszerűsítése, valamint a fiatal generáció természetszeretetre és környezettudatosságra való nevelése.

A tábor megfelelő lebonyolítása érdekében elengedhetetlen a telephely fejlesztése és korszerűsítése. Ennek részeként az egyesület víz- és csatornahálózat kiépítését, valamint az elektromos áram bevezetését kívánja megvalósítani a területre.

További cél a telephelyen található irodakonténer felújítása, hogy az a jövőben komfortosabb és korszerűbb környezetet biztosítson a szervezési, adminisztrációs és tábori programok lebonyolításához.

A tervezett fejlesztések hosszú távon is hozzájárulnak a horgász szakosztály működésének színvonalasabbá tételéhez, a közösségi élet erősítéséhez, valamint a gyermekek számára biztonságos és élménydús táborozási lehetőség biztosításához.

