Aláírásokat gyűjtenek az 52-es főút felújításáért, reagált a miniszter

A dunaújvárosi térség szempontjából is meghatározó közúti kapcsolat az Alfölddel ez az út, hiszen akár a Pentele, akár a dunaföldvári hídon átkelve, csak ezen keresztül lehet egyenesen elérni Kecskemétet, vagy az M5-ös autópályát. A korábbi években már országos szinten is sokszor napirenden volt a rekonstrukciója, ugyanis elképesztő rossz állapotba került a hatalmas forgalomtól. Óriási nyomvályúk, süllyedések, felgyűrődések, kátyúk, leszakadt padkarészek jellemzik, tele van foltozással. A munka pár éve elkezdődött, de az 52-es főút felújítása során csak egy része kapott új burkolatot, Kecskemét és Fülöpháza között. A további folytatás elmaradt az orosz-ukrán háború kitörése után, miután beruházási stopot rendeltek el.

Az 52-es főút felújítása érdekében gyűjtik az aláírásokat személyesen is, többek között Dunaföldváron

Azonban az érintett települések úgy érezték lépni kell a legfontosabb közlekedési tengely mielőbbi rekonstrukciója érdekében, ezért május végén egyeztető fórum volt Izsákon, amelyen az főútvonallal érintett tizenöt település polgármestere és jegyzője vett részt, amiről Dunaföldvár önkormányzatának közösségi oldala is hírt adott. Ott egyhangú megállapodás született arról, hogy közös lakossági, online és személyes aláírásgyűjtésbe kezdenek annak érdekében, hogy az illetékes minisztérium figyelmét felhívják az út sürgető felújításának szükségességére.

A kezdeményezéshez az érintett országgyűlési képviselők is támogatásukat adták. Augusztus 1-jén Kecskemét főterén Laczkó-Zsámboki Angéla önkormányzati képviselő indította útjára a petíciót, de nem mint politikus, hanem mint a Széchenyivárosért Egyesület elnöke, mert ez nem politikai ügy, hanem közös érdek. Dr. Salacz László országgyűlési képviselő az elsők között csatlakozott a felhíváshoz.

– Ez az út nemcsak a régióban fontos, hanem országos jelentőségű, mivel a nyugati és a keleti országrészt köti össze. Képviselőtársaimmal és az érintett települések polgármestereivel nem tettünk le arról, hogy az 52-es útból fennmaradó kétharmad része megújuljon. Kérem, csatlakozzunk minél többen a felújításra indult aláírásgyűjtéshez – mondta a videójában dr. Salacz László.