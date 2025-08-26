1 órája
Aláírásokat gyűjtenek az 52-es főút felújításáért, reagált a miniszter
Aláírásokat kezdtek gyűjteni több településen és online az 52-es főút felújítása érdekében, ugyanis rengeteg embert érint a Kecskemét felé vezető fő alföldi kapcsolat borzalmas állapota. Lázár János miniszter elmondta, mit tud tenni.
A dunaújvárosi térség szempontjából is meghatározó közúti kapcsolat az Alfölddel ez az út, hiszen akár a Pentele, akár a dunaföldvári hídon átkelve, csak ezen keresztül lehet egyenesen elérni Kecskemétet, vagy az M5-ös autópályát. A korábbi években már országos szinten is sokszor napirenden volt a rekonstrukciója, ugyanis elképesztő rossz állapotba került a hatalmas forgalomtól. Óriási nyomvályúk, süllyedések, felgyűrődések, kátyúk, leszakadt padkarészek jellemzik, tele van foltozással. A munka pár éve elkezdődött, de az 52-es főút felújítása során csak egy része kapott új burkolatot, Kecskemét és Fülöpháza között. A további folytatás elmaradt az orosz-ukrán háború kitörése után, miután beruházási stopot rendeltek el.
Azonban az érintett települések úgy érezték lépni kell a legfontosabb közlekedési tengely mielőbbi rekonstrukciója érdekében, ezért május végén egyeztető fórum volt Izsákon, amelyen az főútvonallal érintett tizenöt település polgármestere és jegyzője vett részt, amiről Dunaföldvár önkormányzatának közösségi oldala is hírt adott. Ott egyhangú megállapodás született arról, hogy közös lakossági, online és személyes aláírásgyűjtésbe kezdenek annak érdekében, hogy az illetékes minisztérium figyelmét felhívják az út sürgető felújításának szükségességére.
A kezdeményezéshez az érintett országgyűlési képviselők is támogatásukat adták. Augusztus 1-jén Kecskemét főterén Laczkó-Zsámboki Angéla önkormányzati képviselő indította útjára a petíciót, de nem mint politikus, hanem mint a Széchenyivárosért Egyesület elnöke, mert ez nem politikai ügy, hanem közös érdek. Dr. Salacz László országgyűlési képviselő az elsők között csatlakozott a felhíváshoz.
– Ez az út nemcsak a régióban fontos, hanem országos jelentőségű, mivel a nyugati és a keleti országrészt köti össze. Képviselőtársaimmal és az érintett települések polgármestereivel nem tettünk le arról, hogy az 52-es útból fennmaradó kétharmad része megújuljon. Kérem, csatlakozzunk minél többen a felújításra indult aláírásgyűjtéshez – mondta a videójában dr. Salacz László.
52-es főút felújítása: Lázár János aláírások nélkül is tisztában van a helyzettel
Lázár János építési és közlekedési miniszter az augusztusi Lázár Live videójában, amikor online válaszolt az állampolgároknak, az egyik kérdés pont arról szólt, miért kell civileknek aláírást gyűjteni az út felújítása érdekében.
Az 52-es nagyon fontos út, ami nagyon el van hanyagolva és borzalmas átmentő forgalmat bonyolít. Most nézetem, ha nem gyűjtenek aláírást akkor is, hogy mennyi pénzt tudok összeszedni annak érdekében, hogy Dunaföldvár és Kecskemét között felújításra kerüljön.
– Ettől északra, Dunaújváros és Kecskemét között lesz az M8-as gyorsforgalmi út nyomvonala, amit a koncessziós társaság épít. Zajlanak a tervlezárások, kezdődnek a terület kisajátítások. Hosszú távon, 5-10 évről beszélek, így nem az 52-es lesz a kelet-nyugati alföldi összekötő. Hanem az M44-es Békéscsaba-Kecskemét szakasza, onnan az M5-ösön épülő nagy csomópontból kiindulva Dunaújváros felé az M8-as út, át a Dunán.
Ennek ellenére az 52-est mindenképpen helyre kell hozni, most azt nézem, tudok-e pénzt szerezni, öt-tíz milliárd forintot a Közútnak, hogy legalább szakaszonként megkezdődjön a felújítás. Tehát, ha nem gyűjtenek aláírásokat, akkor is foglalkozom vele
– fogalmazott a tárcavezető.
Százmilliárdos program, ami minden vármegyét érint
A miniszter később egy másik kérdés kapcsán beszélt arról is, hogy mi lesz azokkal a további útfelújításokkal, amelyeket 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörését követően a beruházási stop jegyében leállították. A kérdező itt is az 52-es és 51-es főutat említette.
– Előveszem mindegyik dossziét. A tervezésüket megcsináltatom, és a kiviteli tervek a forrás rendelkezésre állása esetén megvalósíthatóak – mondta Lázár János jelezve, hogy még jónéhány nagy autópályaépítést valósítanak meg a koncessziós társaságon keresztül. Ezek prioritást élveznek, amelyekből az államnak jelentős haszna is származik.
Ezek között ismét kiemelte az M8 Kecskemét-Dunaújváros szakaszát, illetve tovább a Dunaújváros-Székesfehérvár-Komárom gyorsforgalmi gyűrűt, ami a második M0 lenne.
Aztán többek között az M4, M60, M9 folytatását, az M49, M87 építését, a 8-as főút négysávosítását az országhatárig említette.
– Ezt követően jönnek prioritási sorrendben a kettes számjegyű, nagy átmenő forgalmat lebonyolító utak, ahol vannak elmaradásaink, amire jó példa az 52-es. Az erőforrásokat most ilyen felújításokra próbálom csoportosítani.
Minden vármegyében lesznek jelentős útfejlesztések, most rendeltem meg egy százmilliárdos rekonstrukciót, ami érezhető változást fog hozni idén ősszel és jövő tavasszal
– fogalmazott a tárcavezető.