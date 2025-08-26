augusztus 26., kedd

Izsó névnap

20°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

40 perce

3,5 millió forint alapadományt ajánlottak fel a kórháznak

Címkék#kórház#Richter Egészségváros#Dunaújváros

Napi legolvasottabb híreinkből egy mixet nyújtunk át kedves olvasóinknak.

Duol.hu

Dunaújvárosba érkezik a Richter Egészségváros – itt a részletes program

Szeptember 20-án különleges eseménynek ad otthont Dunaújváros. A Richter Egészségváros programsorozat érkezik a Városháza térre, ahol a lakosság nemcsak saját egészségéért tehet, hanem a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézetet is támogatja egy fontos fejlesztésben.

Tovább

Aláírásokat gyűjtenek az 52-es főút felújításáért, reagált a miniszter

Aláírásokat kezdtek gyűjteni több településen és online az 52-es főút felújítása érdekében, ugyanis rengeteg embert érint a Kecskemét felé vezető fő alföldi kapcsolat borzalmas állapota. Lázár János miniszter elmondta, mit tud tenni.

Tovább

Zarándokok dunaújvárosi állomása (videóval, képgalériával)

Idén már kilencedik alkalommal járják végig lovas zarándokok II. Lajos király seregének útvonalát Érdtől Mohácsig. A Tolna vármegyei Rády József huszárbandérium hetedszer teszi meg az utat.

Tovább

Minél mélyebbre ásnak, annál több a probléma

Augusztus 21-én kezdődött meg a Dunaújvárosi Jégcsarnok felújítása. Azóta is folyamatosan folynak a munkálatok, a palánk- és a plexicsere már a hajrájához érkezett.

Tovább

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu