40 perce
3,5 millió forint alapadományt ajánlottak fel a kórháznak
Napi legolvasottabb híreinkből egy mixet nyújtunk át kedves olvasóinknak.
Dunaújvárosba érkezik a Richter Egészségváros – itt a részletes program
Szeptember 20-án különleges eseménynek ad otthont Dunaújváros. A Richter Egészségváros programsorozat érkezik a Városháza térre, ahol a lakosság nemcsak saját egészségéért tehet, hanem a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézetet is támogatja egy fontos fejlesztésben.
Aláírásokat gyűjtenek az 52-es főút felújításáért, reagált a miniszter
Aláírásokat kezdtek gyűjteni több településen és online az 52-es főút felújítása érdekében, ugyanis rengeteg embert érint a Kecskemét felé vezető fő alföldi kapcsolat borzalmas állapota. Lázár János miniszter elmondta, mit tud tenni.
Zarándokok dunaújvárosi állomása (videóval, képgalériával)
Idén már kilencedik alkalommal járják végig lovas zarándokok II. Lajos király seregének útvonalát Érdtől Mohácsig. A Tolna vármegyei Rády József huszárbandérium hetedszer teszi meg az utat.
Minél mélyebbre ásnak, annál több a probléma
Augusztus 21-én kezdődött meg a Dunaújvárosi Jégcsarnok felújítása. Azóta is folyamatosan folynak a munkálatok, a palánk- és a plexicsere már a hajrájához érkezett.