Otthon Start Program, ami lehetőséget teremt Dunaújvárosban is

A 3%-os lakáshitel komoly esélyt ad az első otthont keresőknek. Míg a Velencei-tó környékén vagy Székesfehérváron sokszor csak egy kisebb lakásra elég 50 millió forint, Dunaújvárosban akár egy nagyobb, felújított lakás vagy két kisebb ingatlan is kijöhet belőle. Aki pedig családi házban gondolkodik, annak érdemes a környező települések kínálatát is megnézni.

A 3%-os lakáshitel Dunaújvárosban és környékén a legtöbbet ér, hiszen itt a legkedvezőbbek az árak a megye egészéhez képest

A 3%-os lakáshitel komoly lehetőséget ad az első otthon megszerzéséhez

Az államilag támogatott konstrukció lényege, hogy legfeljebb 50 millió forintot lehet felvenni, mindössze 10% önerő mellett. A kamat fix 3% a teljes futamidő alatt, így kiszámítható és biztonságos. Fontos kikötés, hogy az ingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot, és a hitelt csak lakás, ház vagy tanya vásárlására lehet fordítani.

A piaci hitelekkel összehasonlítva a különbség óriási: egy 30 milliós kölcsönnél akár 15–20 millió forinttal kevesebbet kell visszafizetni, mint a jelenlegi kamatszintek mellett.

Ingatlanárak Fejér vármegyében

A megyei átlagár 2025-ben meghaladja a 600 ezer forint/m²-t. A Velencei-tó környékén és Székesfehérváron a legmagasabbak az árak (800–900 ezer forint/m²), míg Dunaújvárosban jóval kedvezőbb a helyzet: itt az átlagos négyzetméterár 480 ezer forint körül alakul. Ez azt jelenti, hogy ugyanabból a pénzből a városban jóval tágasabb vagy igényesebb ingatlant lehet venni.

Mit vehetünk Dunaújvárosban 50 millióból?

A helyi ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint 50 millió forint bőven elég egy jó minőségű otthonra – sőt, akár kettőre is. Például:

Felújított, két szobás lakás a belvárosban már 30 millió forint körül elérhető.

Felújítandó, de jó adottságú tégla lakások 20–28 millióért is kaphatók, így marad keret a felújításra.

Kuriózumként akad dupla erkélyes, belváros-közeli lakás is kb. 25,9 millióért.

Ezek négyzetméterára jellemzően 400–600 ezer forint között mozog, vagyis alatta maradnak a megyei átlagnak.

És mi a helyzet a családi házakkal?

Sokan inkább kertes házban gondolkodnak, de Dunaújvárosban a jobb állapotú családi házak ára gyakran meghaladja az 50 milliót. Ugyanakkor már 16–20 millió forintért is lehet kisebb, felújítandó házat találni.