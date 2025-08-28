augusztus 28., csütörtök

MÁV infó

43 perce

15:30-tól teljesen szünetel a vonatforgalom a Déli pályaudvaron

Címkék#Déli pályaudvar#pusztaszabolcsi#vonatforgalom

Duol.hu

15:30-tól teljesen szünetel a vonatforgalom a Déli pályaudvaron. További jelentős fennakadásokra, késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani a győri, a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalon - tájékoztat a MÁVINFORM.

