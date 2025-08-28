MÁV infó
43 perce
15:30-tól teljesen szünetel a vonatforgalom a Déli pályaudvaron
15:30-tól teljesen szünetel a vonatforgalom a Déli pályaudvaron. További jelentős fennakadásokra, késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani a győri, a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalon - tájékoztat a MÁVINFORM.
