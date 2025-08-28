15:30-tól teljesen szünetelt a vonatforgalom a Déli pályaudvaron - frissítve

Frissítés: 17:30-ra helyreállították a felsővezetéket a Déli pályaudvaron, így korlátozás nélkül használhatók a vágányok. Fokozatosan csökkennek a késések a győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon. Éjszakáig helyreállhat a menetrend.

Frissítés: Várhatóan 17:30-tól a 9. vágány kivételével mindegyik vágányra visszatérhet a vonatforgalom. Addig a felsővezeték helyreállítása miatt ismét szünetel a forgalom a Déli pályaudvaron, a vonatok a lentebb jelzett külső állomásokról fordulnak vissza.

Frissítés: 16:10-től az 1-8. vágányokig fokozatosan megindulhat a vonatforgalom a Déli pályaudvaron.

A hiba teljes elhárításáig, várhatóan az esti órákig az állomásról induló és oda ékező járatok közlekedésében továbbra is jelentős változásokra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra kell számítani. A győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon és csatlakozó vonalain utazók hosszabb eljutási idővel kell számoljanak.

A távolsági vonatok újra a Déli pályaudvarig közlekedhetnek és onnan is indulnak.

15:30-tól teljesen szünetel a vonatforgalom a Déli pályaudvaron. További jelentős fennakadásokra, késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani a győri, a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalon - tájékoztat a MÁVINFORM.

