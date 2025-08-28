augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

31°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV infó

2 órája

15:30-tól teljesen szünetelt a vonatforgalom a Déli pályaudvaron - frissítve

Címkék#Déli pályaudvar#pusztaszabolcsi#vonatforgalom

Duol.hu

Frissítés: 17:30-ra helyreállították a felsővezetéket a Déli pályaudvaron, így korlátozás nélkül használhatók a vágányok. Fokozatosan csökkennek a késések a győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon. Éjszakáig helyreállhat a menetrend.
Frissítés: Várhatóan 17:30-tól a 9. vágány kivételével mindegyik vágányra visszatérhet a vonatforgalom. Addig a felsővezeték helyreállítása miatt ismét szünetel a forgalom a Déli pályaudvaron, a vonatok a lentebb jelzett külső állomásokról fordulnak vissza.
Frissítés: 16:10-től az 1-8. vágányokig fokozatosan megindulhat a vonatforgalom a Déli pályaudvaron. 
A hiba teljes elhárításáig, várhatóan az esti órákig az állomásról induló és oda ékező járatok közlekedésében továbbra is jelentős változásokra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra kell számítani. A győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon és csatlakozó vonalain utazók hosszabb eljutási idővel kell számoljanak.
A távolsági vonatok újra a Déli pályaudvarig közlekedhetnek és onnan is indulnak. 

15:30-tól teljesen szünetel a vonatforgalom a Déli pályaudvaron. További jelentős fennakadásokra, késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani a győri, a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalon - tájékoztat a MÁVINFORM.

További részletek

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu