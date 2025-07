Nem semmi múlt, negyvenkettedszer is sikeresek voltak – galériával

A ritkán hallható fantasztikus sikersorozat Kuti Valériához a Vöröskereszt helyi szervezetének titkárához kötödik, hiszen ő vezette valamennyit! – Valamikor az én saját kertem volt ezeknek az eseményeknek a központja. Utána, amíg állt a hajóállomás az lett a nyári bázisunk, majd végül amióta ez az épület elkészült, ahol most is tartózkodunk, ennek mi voltunk az első vendégei, azóta itt tartjuk ezeket a nyári rendezvényinket – kezdte a beszélgetést.

A Vöröskereszt dunaföldvári szervezetének táborába a sok önkéntes segítő ismét csodás napokat teremtett a gyerekeknek

Fotó: Balogh Tamás

– Mi lehet a varázsa, hogy máig telt házzal működnek?

– A gyermekek mosolya és az öröme! Észreveszi, hogy ötvenkettő gyermek van a táborunkban? Hallhatja, szépen beszélgetnek, nevetgélnek, játszanak, máshol meg éppen énekelnek! Ezt a kellemes légkört meg kell teremtenünk és visszakapjuk tőlük azt a jót, amit adtunk nekik. Amikor ölelve érkezik és hasonló gesztussal távozik az azért már nagyon komoly dolgot jelent a nevelőknek és rájuk felügyelőknek egyaránt.

– A közösségi rendezvényekről megismert segítőkkel dolgoznak.

Nálunk mindenki önkéntesként végzi a munkáját, azért semmiféle juttatást sem kap. A történet úgy kerek, ha elmondom, nem csak ezt az egy hetet töltjük el a tábor résztvevőivel, hanem a felkészülést jelentő megelőző hónapot is.

– Egy ilyen tábor bizalmi viszony.

– A gyermek ellátását, a hasznos dolgokkal való foglalkoztatását, a játszását elvállalni, akár egy órára is!

Talán az is motiválja a szülőket, hogy sok-sok éve ismernek, hiszen az ötven-hatvan százalékuk dadusként az óvodásom volt. Mellette az itt dolgozó kollégáimmal együtt, rendszeresen megjelenünk a városi rendezvényeken.

– Az elnök urat is gyakran megkeresik egészségügyi tanácsokkal és ő szükség esetén szívesen kimegy egy lázas beteg gyermekhez is. Mi az évközi hétköznapokon is benne mozgunk ebben a közegben.

