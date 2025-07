Vérszomjas állat tartja rettegésben Mezőfalva zártkerti részét!

Rendszeres támadás éri szerencsétlen jószágokat

Fotó: Pethes Bálint

Mi van, ha egy gyereket támad meg a vérszomjas állat?

– Nem is inkább a sebek súlyossága a baj, hanem a fertőzés veszélye, mert ez a kutya valószínűleg sok dögöt ehet. Van rendőrségi ügy, a hivatalnak viszont nincs jogköre eljárni, mert túl nagy a kárösszeg, illetve a NÉBIH-nél is próbálunk lépéseket tenni. Kaptunk egy élve befogó csapdát, de azzal sem tudtuk lépre csalni a támadót, mert inkább a birkákat hajtotta. Egy felnőtt még hagyján, de mi van akkor, ha egy gyereket támad meg – mondta Pethes Bálint az esetekről.

Ez a kutya támad rendszeresen, de nem tudták élve fogó csapdával sem elkapni

Fotó: Pethes Bálint

Majd arról is érdeklődtünk, milyen nagyságrendű az állatmentési tevékenysége a helyi tűzoltóknak a számok tükrében?

– Nagyon nagy! Sőt, most már egyre nagyobb. Az idén január elseje óta naplózzuk az állatmentéseket. Természetesen előtte is mentünk és csináltuk, így a számokat ismertük. Fogom a fejemet én is néha, no de mindegy. A hétfőn elküldött táblázatban 86 riasztással több mint száz állatot mentettünk. Ez nem csak regionális, mivel voltunk a Duna–Tisza közén is. Mostanra átfordult az ilyen munkánk iránya, eddig mi hívtuk az állatmentő helyeket és a nemzeti parkokat, mit, miként csináljunk. Most tőlük kapunk kéréseket olyan helyzetekhez, amit ők nem tudnak megoldani.

Tehát megdöbbentőek az adatok! Az első félévben 7600 kilométert tettünk meg, melyhez 330 önkéntes óra társul és 7 millió 700 ezer forint volt az eszmei értéke a megmentett állatoknak.

– A költségek ellenére sajnos eléggé rossz a hatásfok, ami a túlélést illeti. Sokszor nagyon rossz állapotban vannak. Szomorú tendencia, hogy egyre nagyobbak az eszmei értékek, például volt eset, amikor egy ember három millió forint értékű, fokozottan védett állattal sétált be egy kutyamenhelyre. Földmunkánál is kerültek elő a fokozottan védett madarak – magyarázta.

Pethes Bálint szerint sajnos az is jellemző, hogy az építkezéseknél nem járnak el körültekintően, szerencsére Mezőfalván az utóbbi időkben ilyen nem volt, de az összes környékbeli településen előfordult, hogy az építkezéskor sérült fiókákat kellett összeszedni.

Hol a tulajdonos, hol a kivitelező egyszerűen nem mérte jól fel a helyzetet és nekiálltak a munkának. Közben ott volt egy gyöngybagoly, vagy éppen egy kuvik fészek. Ezeket a helyzeteket pici várakozással a természet saját maga megoldotta volna.