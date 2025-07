Ütésváltás, a kiskertesek győzelme

A vegyszerek területén, mint az élet bármely oldalán, állandó a változás. Hol vegyszerek tűnnek el, hol újak kerülnek piacra, és van olyan is, hogy valamelyik permetszert egy átlagos kiskert tulajdonos számára elérhetetlenné teszik. Ez történt a napokban két népszerű gombaölő permetezőszerrel, az Alaf Soloval és a Scoréval. Azután egyszer csak visszavonták a tiltást.

Permetezni pedig muszáj! Nem mindegy milyen vegyszerekhez juthatnak a kiskert tulajdonosok

Fotó: agrarszektor.hu

Vegyszerek elsőre betiltva

Nézzük, mi is történt? A gazdaboltokban szeptembertől már nem lesz szabadon kapható sem az Alfa Solo, sem a Score – csak engedéllyel rendelkező szakemberek vásárolhatják meg - jelent meg a határozat a kiskert tulajdonosok nagy meglepetésére. Volt is felzúdulás, elsősorban a közösségi médiában. A rengeteg beérkezett észrevétel és megkeresés nyomán a NÉBIH felülvizsgálta a nemrégiben kiadott Alfa Solo/Score határozatot. A legfrissebb döntés értelmében az ampullás kiszerelések nem kerülnek át magasabb forgalmi kategóriába, továbbra is szabadon megvásárolhatók maradnak. A nagyobb kiszerelések viszont valóban I. kategóriás besorolást kapnak.

A témakörben megkerestük a dunaújvárosi Zöldkert Áruház vegyszer-szakértőjét, Major Tündét, aki elmondta, a vásárlók körében nagyon népszerű két termékről van szó, amelyek hasonló permetezőszerek, csak más-más cég gyártja őket. Megtudtuk tőle azt is, hogy III. kategóriás vegyszereket bárki megvásárolhat, a II. kategóriásokat csak azok, akik vizsgát tesznek egy 80 órás tanfolyamon a növényvédő szerekből. A I. kategória megvásárolásához felsőfokú szakirányú végzettség szükséges. Az új határozat szerint az Alfa Soloból a 3x3 milliliteres, a Scoréból a 2.5 milliliteres, és az 5x5 milliliteres kiszereléseket vásárolhatja meg bárki, egy deciliter felett viszont már II. kategóriásnak tekinthető a termék. A közelmúltban két, a kiskert tulajdonosok körében népszerű Topást és Mospilánt sorolták át a II. kategóriába.

Hogy is kezdtük az írásunkat? Permetezni muszáj! Csak legyen mivel.