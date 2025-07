Vásár árus és vevő nélkül. Mi lesz veled? (videóval)

A vásár mindig is egy remek vasárnap délelőtti program volt. Azt is mondhatnám, hogy nagyszerű elfoglaltságnak számított a vásárba kilátogatni. Még ha az ember nem vásárolt semmit, azért meg tudott inni egy italt, és jól lakhatott egy sült kolbásszal. Varázsa volt a vásárba járásnak.

Így nézett ki a vásár tér vasárnap délelőtt

Fotó: Agárdy Csaba

Vásár érdeklődők nélkül is

A fentiekből kiindulva látogattam ki vasárnap a Papírgyári úti új vásár térre. Azonban rá kellett arra hamar jönni, hogy régi szép idők elmúltak. Amikor megérkeztünk, és azt tapasztaltuk, hogy a parkolók üresek, először arra gondoltunk, hogy elnéztük az időpontot, és nem most van a dunaújvárosi vásár. Azonban hamar kiderült, nem tévedtünk, a vásár napja volt. És itt kell mérleget vonni: négy, azaz négy árus települt ki vasárnap a vásár térre. Közvéleménykutatásról nem beszélhetünk, de azért szót váltottunk azokkal, akik kitették a portékájukat. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy nagyon drága a helypénz, és a mostani vasárnappal kapcsolatban az is megtörtént, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint vihar várt az országra, ezért is mondták le sokan a vásárban való részvételt. A tény azonban az volt, hogy kimondottan kellemes idő várt ránk vasárnap délelőtt.

A dunaújvárosi vásárral kapcsolatban megkerestük Mezei Zsoltot, a városüzemeltetési ügyekért felelős általános hatáskörű alpolgármestert, hogy mit szól az árusok felvetéseihez, aki így válaszolt: - 1650 forintot kell egy folyóméterért fizetniük az árusoknak, de ha valaki bérletet vált, akkor ennek a összegnek csak a felét kell fizetnie. Beszélnek 80 000 ezer forintos helypénzről is, ami igaz, de ezért az összegért egy negyedéven keresztül, harminc folyóméteren árulhat valaki. Visszatérve a vasárnapi vásárra. A nyár mindig gyenge szokott lenni, szeptemberben már sokkal nagyobb lesz a forgalom. Azt még meg szeretném jegyezni, hogy a dunaföldvári vásárral fel akarjuk venni a versenyt, de az ő szintjükre nem könnyű eljutni.