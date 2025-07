Városi kertészkedés a panelházak tövében, Dunaújváros példát mutat – galériával, videóval

Azonban az utóbbi években egy új, élhetőbb és emberközelibb arcát kezdi megmutatni a város, egy olyan irányt, amelyben a beton uralta lakótelepek közé egyre több zöld folt, virágzó kert és közösségi tér ékelődik. A városi kertészkedés itt a mindennapok része. A város lakói, azon dolgoznak, hogy a panelházak környezete ne csak élhetőbb, de szerethetőbb is legyen. Egyre több háztömb környékén figyelhetünk fel apróbb kertekre, virágágyásokra, bokrosított részekre vagy akár fűszerkertekre. A legtöbb esetben ezek a lakók saját kezdeményezései. Ahogy elsétálunk az ágyások mellett, kellemes virágillat tölti meg a levegőt.

Városi kertészkedés a panelek között.

Fotó: Mészáros Réka

A városi kertészkedés láthatatlan segítői

Persze a kertészkedés nem csak arról szól, hogy elültetünk pár virágot, és meglocsoljuk őket. Aki belefog, hamar megtanulja, hogy a talaj is tartogat meglepetéseket. Giliszták, apró rovarlárvák, gombák és baktériumok dolgoznak együtt azon, hogy a növények fejlődni tudjanak. Sokan megriadnak például, ha egy pajorra bukkannak, a legtöbben automatikusan kártevőként gondolnak rá. Pedig nem minden pajor rossz. Bár vannak fajok, amelyek tényleg ártanak a növények gyökereinek, például a májusi cserebogár lárvája, mások viszont a komposztálódást segítik azzal, hogy elhalt anyagokat esznek. Fontos lenne, hogy ne tekintsünk minden élőlényt ellenségként, hiszen segítségükkel, kertjeink igazán élővé válhatnak.

Fotó: Mészáros Réka

A város zöldül, és vele együtt változik a lakók hozzáállása is. A közös ültetések, a házak köré épített kis kertek nemcsak szebbé, de közösségibbé is teszik a környezetet. Itt már nem csak "lakók" élnek, hanem emberek, akik tesznek a környezetükért, és közösen gondolkodnak egy élhetőbb jövőről. Dunaújváros példát mutat. A zöld város nem csak a gazdag kerületek kiváltsága lehet, és nem is kell hozzá sok pénz vagy óriási beruházás. Elég néhány lelkes lakó, egy kis összefogás, és máris élet költözik a panelek közé.

A panelházak nem csupán múltbéli örökséget, hanem jövőbeli lehetőséget is rejtenek, különösen akkor, ha van, aki életet visz köréjük.

