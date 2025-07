Ki fizeti a vadgázolás utáni károkat?

Ki a felelős, ha vad szalad az útra?

Felmerül a kérdés, mikor tekinthető a vadász felelősnek a vad közútra jutásáért. Ha például hajtóvadászat során az őzek megugranak, és emiatt kerülnek az útra, akkor a vadászatra jogosult felel, hiszen van ráhatása az eseményekre – magyarázta a szakember. Ha viszont a vad saját magától, külső beavatkozás nélkül kerül a közútra, a vadásztársaság nem tehető felelőssé. A vad szabadon mozog, és nem tud alkalmazkodni a mai forgalomhoz. Ha egyszer baleset éri, rendszerint elpusztul – tette hozzá.

Legtöbbször pusztulás a vége a vadgázolásnak

Sok autós számolt be arról, hogy az elütött vad látszólag sértetlenül elfutott a baleset után, pedig komoly károkat okozott a járműben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy túlélte az ütközést – az ilyen esetekben a vad gyakran súlyosan megsérül, és később elpusztul.

Mi történik, ha vadat gázoltunk

A teljes cikket itt olvashatja el, ami részletesen körbejárja a vadgázolásokkal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket: mikor viseli az autós a saját kárát, mikor felel a vadászatra jogosult, és hogyan változtak a szabályok az utóbbi években – különösen belterületen és autópályákon történt balesetek esetén. Megszólal egy tapasztalt szakember is, aki gyakorlati példákon keresztül világít rá a felelősségi viszonyokra. Kiderül, miért nem éli túl a legtöbb vad a gázolást. A vadveszélyt jelző tábla szerepe, a vadászok felelőssége és az autópályák sajátos problémái is szóba kerülnek. Aki közlekedik, annak érdemes tudnia, mit tehet egy ilyen helyzetben – jogilag és emberileg is.