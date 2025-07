Tűzoltók főznek, mi szavazunk: Új gasztro-kihívás indult Dunaújvárosból

A dunaújvárosi tűzoltók nemcsak a lángokat, de a közösségi médiát is mesterien kezelik. Egyre népszerűbb TikTok-csatornájukon már korábban is nagy sikert arattak azzal, hogy laktanyai konyhájukból igazi lakomákat varázsolnak videóra. Fakanállal, jó zenével és rengeteg jókedvvel fűszerezett felvételekért már most rajonganak a nézők – de most egy új kihívással még magasabb fokozatra kapcsoltak! Lássunk, milyen ez a tűzoltó kihívás!

Tűzoltó kihívás, amely az egész ország ízeit vonultatja fel, kommentek alapján.

Forrás: TikTok

A legfrissebb videójukban elindították a "Tűzoltó Challenge"-et, amelyben egész Magyarországot – és azon is túl – bevonják a konyhai kalandjukba. A cél? Minden vármegyéből és határon túli magyar területről kiválasztani egy-egy jellegzetes ételt, amit aztán ők saját stílusukban, videóban el is készítenek!

Hogyan lehet részt venni a játékban? Egyszerű: csak kommentelni kell a videó alá a vármegyét és az étel nevét. A legtöbb szavazatot kapott étel belekerül a sorozatba, és a srácok újra kötényt húznak. Ha valaki még a receptet is megosztja, külön öröm számukra – a közösségi főzés itt szó szerint értendő!

Tűzoltó kihívás: minden vármegye íze a célkeresztben

A kezdeményezés egyszerre szórakoztató, összetartó és gasztro-értékőrző. A videók alatt máris beindult a kommentcunami: érkeznek a különböző tájegységek különlegességei, van aki a saját faluja büszkeségét dobta be – és bizony a határon túli magyar közösségek is már aktivizálták magukat.

A dunaújvárosi tűzoltók minden új videóval bebizonyítják, hogy a szolgálaton kívül is lehet építeni a közösséget, mosolyt varázsolni az arcokra, és megmutatni, milyen sokszínű és finom a magyar konyha.

Ha kíváncsi rá, hogy mi lesz az első fogás, akkor irány a TikTok, és ne felejtsünk el kommentelni – lehet, hogy legközelebb épp a mi kedvenc ételünk rotyog majd a lábosban!